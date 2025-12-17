Slušaj vest

Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je danas u Briselu, na pitanje novinara o odsustvu Srbije sa Samita EU - Zapadni Balkan, da je Srbija ključna zemlja, ali da je ceo proces proširenja doživeo potpuni neuspeh u poslednje četiri godine.

"Srbija se nije pomerila u pregovaračkom procesu, tretman prema njoj je loš i sramotan", naveo je premijer Mađarske.

Između ostalog, dodao je da je u ekonomskom smislu Srbija najvažnija u regionu, kao i da brani Evropu od migranata i da ništa u regionu ne može da se uradi bez Srbije.