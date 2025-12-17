Politika
SRBIJA JE KLJUČNA ZEMLJA, A TRETMAN PREMA NJOJ JE LOŠ I SRAMOTAN! Orban na Samitu EU - Zapadni Balkan: Srbija je najvažnija u regionu, bez nje ne može ništa
Premijer Mađarske Viktor Orban rekao je danas u Briselu, na pitanje novinara o odsustvu Srbije sa Samita EU - Zapadni Balkan, da je Srbija ključna zemlja, ali da je ceo proces proširenja doživeo potpuni neuspeh u poslednje četiri godine.
"Srbija se nije pomerila u pregovaračkom procesu, tretman prema njoj je loš i sramotan", naveo je premijer Mađarske.
Između ostalog, dodao je da je u ekonomskom smislu Srbija najvažnija u regionu, kao i da brani Evropu od migranata i da ništa u regionu ne može da se uradi bez Srbije.
"Mađarska podržava Srbiju da krene napred", jasan je bio Viktor Orban.
