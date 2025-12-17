Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić dočekao je večeras predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija, koji je doputovao u zvaničnu posetu Srbiji, saopštio je njegov kabinet.

Đurić je Kavelašvilija dočekao na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu i tada naveo da Srbiju i Gruziju povezuje iskreno prijateljstvo, međusobno uvažavanje, kao i kulturna i istorijska bliskost. On je, kako se dodaje, izrazio uverenje da će poseta dati dodatni podsticaj jačanju veza dve zemlje, posebno u svetlu 30. godišnjice uspostavljanja diplomatskih odnosa.

Kavelašvili će se tokom posete sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i drugim visokim zvaničnicima, zaključuje se u saopštenju.

