Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić poručila je u svom govoru na sednici Skupštine Srbije da Srbija želi da uđe u Evropsku uniju i da se na tome radi, ali da Srbija želi da ide ka EU uzdignutog čela štiteći, braneći i boreći se za svoje nacionalne interese.

- Fokusiraću se na godišnji izveštaj o napretku Evropske komisije. Ono što je apsolutno, bez ikakve sumnje, najvažnije i najrelevantnije u celom tom godišnjem izveštaju o napretku, jeste to što Evropska komisija, peti put za redom, poziva sve države članice Evropske unije da daju zeleno svetlo i da otvore Klaster 3. I to je, poštovani građani Republike Srbije, ono što je najvažnije za našu zemlju u tom izveštaju, ali ono što vi nikada nećete čuti od blokadera. Nikada. I tokom ove današnje rasprave, to niste čuli. To je jedino što su oni sakrili. Da, od 2001. godine, to je 5 godišnjih izveštaja, 2001. godina, 2002. godina, 2003. godina, 2023, 2024. godina i 2025. godina - navela je Brnabić tokom svog govora i dodala:

- Evropska komisija ponavlja Srbija je ispunila sve što je trebala da ispuni da se otvori klaster 3. I pozivamo sve države članice Evropske unije da otvore ovaj klaster u pregovorima sa Srbijom. To je najrelevantnije i najvažnije za naš evropski put i za naše građane. Da mi imamo državotvornu opoziciju umesto blokadera i da imamo civilni sektor koji je zaista, iskreno i istinski, evropski orijentisan, a ne predstavlja parapolitičke organizacije, da mi sve to imamo, mi bi svi zajedno išli u Brisel, u Berlin, u Hag, u Viljnus i pitali te ljude tamo, zbog čega četvrtu godinu zaredom, vi ne poštujete preporuku Evropske komisije i zbog čega vi ne otvarate Srbiji Klaster 3.

"Vi molite da se ne otvori Klaster 3"

Kako je istakla, umesto toga, Srbija ima "blokadere" u opoziciji, koji svakodnevno obilaze različite centre moći.

- Ne da pitaju zašto ne ispunjavate preporuku Evropske komisije, a zbog čega vi to i na osnovu koje logike kažnjavate Srbiju, naš narod i sve naše građane. Ne, vi idete u te evropske centre moći i radite čak suprotno onome što kaže Evropska komisija. Vi molite da se ne otvori Klaster 3.

Foto: Printscreen Youtube/Parlament

Ona se osvrnula na reči predsednika Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamentra Dejvida Mekalistera, koji je poručio da srpska vlast i opozicija, ako se svađaju, treba da se svađaju na srpskom jeziku, a kada govore o stvarima koje su važne za Srbiju, treba da govore na engleskom.

- Da li mislite da to neko poslušao od blokadera? Ne, zato što im to nije u interesu - rekla je Brnabić.

"To je najveća razlika između Srbije i tih zemalja"

Osvrnula se i na primere nepoštovanja vladavine prava drugih zemalja kandidata za članstvo u EU sa Zapadnog Balkana, a koje su trenutno više odmakle na evropskom putu od Srbije i navela je da tako u Crnog Gori postoje dva, kako kaže, najveća kriminalna klana na svetu, "škaljarski" i "kavački", dok je za Albaniju rekla da imaju sistem glasanja na izborima koji nije u skladu sa demokratskim principima.

- Niko iz tih zemalja nije nikada jednu reč rekao, jedno pismo napisao, da se te zemlje uspore ili zaustave. Ne, oni su se svi borili zajedno da njihove zemlje napreduju. E, to je najveća razlika između Srbije i tih zemalja - poručila je Brnabić opoziciji.

Ona je naglasila da je Evropska komisija uvek bila više nego fer prema Srbiji.

- Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, direktor za proširenje Gert Jan Kopman, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, ti ljudi su se borili za Srbiju, više nego što su se borili blokaderi svih boja u Srbiji. Hvala posebno i prijateljima iz Francuske, Italije, Mađarske, Grčke, Kipra, Španije, Slovačke i Austrije, koji su se takođe borili za ovu našu Srbiju više nego svi oni zajedno, ikada u njihovoj političkoj istoriji - rekla je Brnabić.

Ona se dotakla i pitanja duplih standarda u EU, navodeći da misli da tamo više i nema standarda i da se ne zna šta se i kako otvara.

- Nema ni logike, nema ni standarda. I meni kao posvećenom borcu za Srbiju u EU to realno i smeta i boli me i mislim da nije fer. I zato mislim da je jedina, jedina dobra, jedina moguća odluka predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da ne prisustvuje samitu Evropska Unija-Zapadni Balkan, da kažemo, da razumemo poruku, ali isto tako da nam je dosta tog licemerja - zaključila je Brnabić.

Foto: PEDJA VUCKOVIC/NARODNA SKUPSTINA RS

Obraćanje predsednice Odbora za evropske integracije

I predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač ocenila je da odluka da se ne otvori Klaster 3 nije dobra i da je Srbija zaslužila da bude otvoren.

Osvrnula se i na kritike opozicije povodom izbora članova Saveta REM-a i rekla da nije vršila bilo kakav politički pritisak (da se izabere mađarski kandidat) već je, kaže, branila pravo nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Ona je istakla da je sve bilo transparentno, otvoreno i dodala da su postojali rokovi po zakonu od 15 dana te da je Odbor za kulturu i informisanje ustanovio da je sada 20 nacionalnih saveta nacionalnih manjina predložilo dva kandidata za savet REM-a od predstavnika mađarske i romske nacionalne manjine.

- Sve ostalo su malverzacije, filozofiranja, izvrtanja istine. A to što sada već izabrani članovi saveta REM-a koje izuzetno poštujem zbog njihove ekspertize prete da će prekosutra, na Svetog Nikolu podneti ostavke je zaista skandalozno, kao i što se traži da se vratimo na neko glasanje zato što samo Bošnjak ili Albanac, predstavnik manjina, može da uđe u taj REM... - rekla je Kovač.