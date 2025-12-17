Slušaj vest

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić razgovarao je danas sa predstavnicima reprezentativnih policijskih sindikata o položaju zaposlenih u MUP-u i poručio da će se u narednih nekoliko meseci doneti novi Posebni kolektivni ugovor za policijske službenike, koji će, kako su ocenili, biti još bolji nego prethodni.

- Osim zakonskih i ustavnih ovlašćenja i nadležnosti koje ima Ministarstvo unutrašnjih poslova, naš prioritet je i materijalni položaj i uopšte status zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Imajući u vidu dobru praksu koja je ustanovljena još za vreme mog prošlog mandata, jer je Republika Srbija bila prva zemlja u Evropi koja je donela Posebni kolektivni ugovor za policijske službenike, dogovorili smo se sa predstavnicima reprezentativnih sindikata, sa Nezavisnim sindikatom policije, sa Sindikatom srpske policije i Policijskim sindikatom Srbije da nastavimo rad na sagledavanju svega onoga što treba da uradimo kako bismo dobili i još bolji dokument u odnosu na sve one koji su bili u prethodnom periodu - rekao je ministar Dačić.

Kako je objasnio ministar, to znači da će ovaj Posebni kolektivni ugovor ostati na snazi u nekoliko narednih meseci dok se bude razgovaralo o svim detaljima koji su vezani za materijalni status i uopšte položaj zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

- Želim posebno da naglasim i to da postoji pozitivno raspoloženje državnog rukovodstva Srbije, i predsednika Republike Srbije i Vlade Republike Srbije da se o tome razgovara, a takođe bih izrazio i veliku zahvalnost pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova na ključnom doprinosu za očuvanje mira i stabilnosti u Republici Srbiji. Veoma je bitno da iz godine u godinu sagledavamo sve prednosti ili mane određenih akata koje ovde imamo - poručio je ministar Dačić, dodavši da će za nekoliko meseci novim Posebnim kolektivnim ugovorom biti zadovoljni svi oni koji su zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, pre svega policijski službenici.

Predsednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović poručio je da je ovaj trenutak vrlo važan za sve zaposlene u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova i da je bitno da sve kolege znaju da su policijski reprezentativni sindikati po prvi put zauzeli isto stanovište kada je u pitanju proširenje prava.

Predsedavajući predsedništva Nezavisnog sindikata policije Goran Lazić i predsednik Sindikata srpske policije Lazar Ranitović izrazili su zadovoljstvo što je Nacrt Posebnog kolektivnog ugovora bolji nego trenutni za sve zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova.