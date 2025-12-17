Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zapitao se "zašto nema pravde u Srbiji?", a onda i odgovorio:

"Kako da ima pravde, kada vi ne možete da gonite nikoga iz Tužilaštva za organizovani kriminal, jer oni donose odluku o svakoj krivičnoj prijavi kada je o njima reč".

Predsednik Srbije je na Instagramu objavio video u kome dodaje:

"Ja napišem krivičnu prijavu, mogu da je predam bilo kome, svaki drugi organ sem Tužilaštva za organizovani kriminal oglasiće se nenadležnim, zato što su takve zakone napravili, u dogovoru sa Evropljanima, da bi njima dali ogromnu moć".

Vučić kaže da se "ponašaju kao bogovi, kojima niko ništa ne može, koji mogu da rade šta hoće, arogantno, bahato, osiono, progone nevine ljude, a krivce neće da progone".