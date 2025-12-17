Slušaj vest

Srbija ove godine ne učestvuje. Ovu odluku je doneo i saopštio predsednik Aleksandar Vučić, rekavši: “Bez obzira na to što znam da će ova odluka izazvati kritike, i u Briselu i kod onih koji uvek kritikuju, i onda kada ne znaju šta tačno kritikuju. Ovim štitim Republiku Srbiju i njene interese”, rekao je predsednik, ali je istakao da smo i dalje na evropskom putu.

Foto: Printskrin RTS 1

Gosti Usijanja koji su analizirali šta je za nas najbolje bili su Branko Branković, nekadašnji ambasador pri UN, dr Rajko Petrović, naučni saradnik Instituta za evropske studije i Vladimir Kljajić, politikolog.

Branković je analizirao šta je prethodilo ili presudilo u odluci predsednika da ne učestvuje na ovakvom događaju.

- Ima tu poduže priče, ali je EU pala na ispitu povodom Ukrajine i svih dešavanja. Ponašanje EU, pogotovo sa tim sankcijama protiv Rusije i mnogo toga drugog što je u vezi sa tim sukobom pokazuje da vladajuće strukture Evrope nisu dorasle određenim ozbiljnim situacijama. Srbija nije imala šta da sprečava, niti ima potrebe, mi smo evropska zemlja, a ako je EU ono što jeste i treba da bude, onda jeste nama mesto tamo, ali ne EU onakva kakva je sada. Stvara se novi međunarodni poredak, a rukovodstva u Evropi tome nisu dorasle - započeo je Branković.

Kljajić je analizirao moguće posledice od Evrope jer ne prisustvujem samitu, pa je istakao da smo sigurno zapali za oko ovom odlukom.

Foto: Foto: X/Printscreen/vonderleyen

- Svakako smo skrenuli pažnju na sebe. Verovatno je naše rukovodstvo razumelo da smo mi tamo bili i da smo bili izloženi samokritici, da ne bi bilo konstruktivnog predloga kako prevazići sve to. Mi čekamo otvaranje klastera 3, a Francuska i Italija su poslali pismo da se da zeleno svetlo. Pokazali smo političku poruku da nismo spremni da učestvujemo na samitu gde ne možemo da ostvarimo svoje interese. Ovo je usmereno samo na kritiku Srbije, a mi smo ubrzali donošenje određenih zahteva koji su se zahtevale od EU. Atmosfera je takva i grupe država smatraju da to nije dovoljno. Neko misli da ne možemo da sedimo na dve stolice povodom sankcija u Rsuiji, a neki misle i da ne pokazujemo konkretne korake oko korupcije. Videćemo rezultate ove poruke koju smo poslali - rekao je Kljajić.

Petrović se nadovezao, pa izneo analizu oko ove odluke Srbije:

- Ovu odluku predsednika države tumačim na način da mi želimo u EU i da razgovaramo, ali i da nastavimo sa procesima integracije, ali ne po svaku cenu ili da postoje različiti uslovi za različite zemlje kandidate. Uz poštovanje prema susednim zemljama, ali ako pogledamo objektivno, te zemlje daleko zaostaju za Srbiju u ekonomskom smislu, u reformama, borbi protiv korupcije, kriminala - kaže Petrović.

Foto: Kurir Televizija

Branković je pričao o susednim zemljama, pa je istakao:

- Ne možemo da zaboravimo Kosovo. Imamo i te kako veliki pritisak da ga priznamo i to od velikog broja zemalja EU. Osim pet zemalja koje ga nisu priznale, a čak govorimo i o Balkanu da uđe u EU, a svi naši susedi i ta Crna Gora su priznali Kosovo. Postavlja se pitanje hoće li ta Evropa, ako sve uspemo da učinimo, pokuša da se pitanje Kosova reši po principu Rezolucije 1244. Niko o tome ne priča u Evropi. EU ne može, a očigledno jeste, ostala glupa na povampirenje ustašstva. Ustašstvo i fašizam su ušli na velika vrata preko Tompsona i onih koncerata i to je EU morala, makar nekom izjavom, pokrije - govori Branković.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.