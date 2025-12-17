Slušaj vest

Sekretarka Opštinske izborne komisije Sečanj Dragana Čorlija izjavila je večeras da je biračko mesto broj 8, na kojem su ponovljeni izbori, zatvoreni i da je glasalo 397, odnosno 69,52 odsto birača.

"Sve je proteklo u najboljem mogućem redu. Nikakvih incidenata nije bilo", rekla je Čorlija.

Dodala je da Opštinska izborna komisija čeka izborni materijal i da kreće sa radom u 21.00 radi utvrđivanja rezultata.

Na lokalnim izborima u Sečnju, održanim 30. novembra, učestvovalo je pet izbornih lista, a na izbore je izašlo 6.569 građana, odnosno 64,24 odsto ukupnog biračkog tela.

Najveći broj glasova osvojila je lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj" - 59,11 odsto, odnosno 14 odborničkih mandata, lista ''Glas mladih'' 32,74 odsto, odnosno osam mandata, dok je lista "Ivica Dačić - SPS" osvojila 4,5 odsto, odnosno jedan mandat.