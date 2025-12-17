Politika
SNS DEKLASIRAO BLOKADERE NA PONOVLJENIM IZBORIMA U JARKOVCU! Lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj" dramatično uvećala prednost
Lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj" zabeležila je daleko ubedljiviju pobedu na današnjim ponovljenim izborima u Jarkovcu (Sečanj) nego što je to bio slučaj 30. novembra.
I dok je vladajuća partija sada osvojila 20 odsto više glasova nego prethodni put, blokaderi su dobili 10 odsto manje!
Od 397 birača, čak 315 je poverenje ukazalo SNS-u, u odnosu na 273 glasova pre 17 dana.
Istovremeno, blokaderima je sada pripalo 59 glasova, a prethodno su imali 64.
