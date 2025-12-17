Slušaj vest

Premijer Slovačke Robert Fico oglasio se nakon samita EU - Zapadni Balkan, na kom je danas rekao da će govoriti u korist Srbije, jer ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom, kao i da je Srbija kažnjena zbog njenih suvernih stavova. 

- Razbijen avion i razjedinjen samit o proširenju EU, na koji predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić opravdano nije došao u znak protesta. Zahtevan samit u Briselu nije dobro počeo. Na aerodromu je vozilo sa stepenicama oštetilo naš avion tako da je nije više u stanju da leti i morali smo da ga ostavimo ovde. Slično skeptično je izgledao i večernji sastanak sa zemljama Zapadnog Balkana koje apliciraju za članstvo u EU. Posebno sam podržao predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji namerno nije prisustvovao ovom samitu kako bi izrazio svoj protest zbog nepravednog tretmana Srbije od strane institucija EU - napisao je Fico na svom Instagram profilu i dodao: 

- Srbija je suverena zemlja, a njen predsednik je suvereni političar — što se u EU ne toleriše baš najbolje. Srbiji se stalno postavljaju sve više uslova za ulazak u EU, kako bi se to što duže odložilo, iako je Srbija jedna od najbolje pripremljenih zemalja. 

Kako je istakao, Srbiji se sprečava pridruživanje jer je previše ponosna, samouverena i suverena. 

- Dvostruki standardi su tipična karakteristika evropske politike. S jedne strane, veliki igrači guraju Ukrajinu u EU, iako je potpuno nespremna, a s druge strane sprečavaju Srbiju da se pridruži uniji jer je previše ponosna, samouverena i suverena. Aleksandar Vučič i Srbi će uvek imati moju podršku.

