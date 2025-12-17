Slušaj vest

Mihael Martens, novinar i politički dopisnik lista Frankfurter Algemajne Cajtunga, odgovorio je predsedniku SSP-a Draganu Đilasu koji je na X poručio da "Crna ode u Evropsku uniju, a Srbija sa Vučićem ode u tri lepe".

Martens mu je na to poručio da je shvatio šta je rekao, ali...

- Ali: Crna Gora ne ide nigde. Bar ne u EU. Videćete.

Foto: Printskrin X

Kurir.rs

