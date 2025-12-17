Slušaj vest

Kandidatkinja Nacionalnog saveta Albanaca Lumturije Limani saopštila je da povlači kandidaturu za članstvo u Savetu REM-a, čime se dogodio veliki preokret u izboru kandidata nacionalnih saveta nacionalnih manjina za pomenuto telo.

Ona je navela da više ne može da učestvuje jer je potpuno jasno koga većinski žele nacionalne manjine.

Limani je za Bujanovačke rekla da ovu odluku donosi imajući u vidu dosadašnji tok procesa izbora, koji je, kako kaže, bio praćen brojnim nejasnoćama, kašnjenjima i zastojima, kao i na osnovu činjenice da njena kandidatura nema punu podršku svih nacionalnih saveta manjina u Srbiji.

- Lično i odgovorno ocenjujem da je korektnije i časnije – povlačenje iz procesa u kojem ne postoji potpuna podrška onih koje nameravam da predstavljam, od ignorisanja javno iznetog stava većine nacionalnih saveta manjina - navela je, između ostalog, ona u izjavi.