Sastanak predsednika Vučića i Džefrija Saksa počinje u 9 časova, u Palati Srbija u Novom Beogradu.

Saks o Srbiji, ratu u Ukrajini...

Saks je inače nedavno u intervjuu za "Sputnjik" ocenio da će Srbija moći da "odahne" kada se budu dogovorili Vladimir Putin, predsednik Rusije i Donald Tramp, predsednik Amerike.

Saks je nedavno uputio i otvoreno pismo nemačkom kancelaru poručivši mu: Naučite istoriju, gospodine Merc.

Naime, američki ekonomista Džefri Saks je u otvorenom pismu nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu pozvao da „nauči istoriju“ i da se osloni na diplomatiju u rešavanju sukoba u Ukrajini. Tekst pisma objavio je list Berliner cajtung, prenosi beogradska Politika.

„Naučite istoriju, gospodine kancelare! I budite iskreni! Bez iskrenosti nema poverenja. Bez poverenja nema bezbednosti. A bez diplomatije Evropa rizikuje da ponovi katastrofe iz kojih je, navodno, izvukla pouke“, smatra Saks.

Prema njegovim rečima, bezbednost u Ukrajini „neće biti postignuta razmeštanjem nemačkih, francuskih ili drugih evropskih trupa“. To će, kako ističe, samo „produbiti podele i produžiti rat“, dok se stabilnost može postići jedino „putem neutralnosti, potkrepljene pouzdanim međunarodnim garancijama“. U tom kontekstu, on predlaže da Ukrajina dobije status neutralne države.

„Istorija jasno pokazuje: ni Sovjetski Savez, ni Ruska Federacija nisu narušavali suverenitet neutralnih država u posleratnom poretku — ni Finske, ni Austrije, ni Švedske, ni Švajcarske, ni drugih zemalja. Neutralnost je funkcionisala zato što je uzimala u obzir legitimne bezbednosne interese svih strana. Nema ozbiljnih razloga da se veruje da to ne može da funkcioniše ponovo“, objasnio je Saks.

On je podsetio da je Merc „više puta govorio o odgovornosti Nemačke za evropsku bezbednost“.

„Ta odgovornost se ne može zameniti parolama, selektivnim sećanjem ili normalizacijom ratne retorike“, naglasio je ekonomista.

„Istorija će presuditi šta Nemačka pamti, a šta zaboravlja. Neka ovog puta Nemačka izabere diplomatiju i mir i održi svoju reč“, pozvao je Saks.