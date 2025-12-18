Slušaj vest

Opozicioni poslanik Miloš Parandilović, predsednik stranke Novo lice Srbije, otvoreno je zapretio uklanjanjem tzv. "Ćacilenda" na nasilan način!

Narodni poslanik gostovao je u emisiji "Intervju" na You Tube i bez trunke srama nagoveštavao novo nasilje ispred Skupštine Srbije.

- "Ćacilend" će biti tu dok ih ne "pomlatimo" odande. Eto do tad će biti tu. Dok se ne stvari tolika kritična masa da ih odnese kao uragan odande - izgovorio je Parandilović.

Poslanik i lider opozicione stranke ovo je izgvorio ni mesec dana od nasilnih incidenata njegovih parlamentarnih kolega opozicionara ispred Narodne skupštine, i samo 20 dana od drugog krvavog napada - kada je blokader Damjan P, sa Fakulteta primenjenih umetnosti izbor čoveka nožem!Twitter Embed Code

Podsećamo, samo mesec dana pre napada blokadera Damjana P. na učesnika skupa ispred Skupštine, desio se strašan zločin na istom mestu: blokader Vladan Anđelković (70) pucao je 22. oktobra u nevinog i njemu nepoznatog Milana Bogdanovića, takođe učesnika skupa u tzv. Ćacilendu, a izazvao je i požar u šatoru na platou.

Hapšenje blokadera koji je upucao čoveka ispred Skupštine Izvor: Kurir

Miloš Parandilović zatim je rekao da će njegova partija samostalno izaći na izbore ako se ne dogovore sa ostatkom opozicije, a da će kandidat za predsednika biti upravo on.

Miloš Parandilović Foto: Printscreen

- Ne može neko preko medija da me poziva šta ću ja da radim, za ime Boga. I da mi neko preko medija kaže da li ću ući u parlament ili neću. Može on to da radi, ali to se desiti neće. Ima tu mnogo ljudi u opoziciji, ja nisam nikakav portparol opozicije, ja sam prvi koji je često izlazio sa neslaganjima, ali ima tu ljudi koji su posvetili čitav život toj borbi, ne možete ih već tako pozvati da se oni samougase - poručio je Parandilović.

Kurir Politika