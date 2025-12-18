Slušaj vest

Predsednik Vučić dočekao je danas ispred Palate Srbija, uz najviše državne počasti, predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Predsedniku Gruzije priređen je svečani doček, uz intoniranje himni dveju zemalja i počasni stroj Garde Vojske Srbije. Kavelašvilija je zajedno sa predsednikom Vučićem dočekao i ministar spoljnih poslova Marko Đurić.

Nakon svečanog dočeka usledio je razgovor dvojice predsednika čije se izjave očekuju u 11.45 časova.

Vučić: Dobro nam došli, dragi prijatelju!

- Zadovoljstvo mi je što imamo priliku da ugostimo predsednika Kavelašvilija.

- Važno je jačanje prijateljskih veza između naših zemalja i izuzetno cenimo doslednu i principijelnu podršku Gruzije u međunarodnim organizacijama.

- Razgovaraćemo o svim pitanjima od strateškog značaja za obe strane, sa posebnim akcentom na jačanje ekonomskog partnerstva, gde prepoznajemo mogućnosti za dalji razvoj i produbljivanje ukupnih bilateralnih odnosa. Uveren da će ova poseta doprineti daljem unapređenju političkog dijaloga, kao i razvoju konkretne i sadržajne saradnje u svim oblastima od zajedničkog interesa.

- Dobro nam došli, dragi prijatelju!, poručio je predsednik Srbije pošto je ugostio predsednika Republike Gruzije Mihaila Kavelašvilija, koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

U toku sastanak dvojice predsednika u četiri oka

Sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija počeo je nešto posle 10 časova, posle upriličenog svečanog dočeka ispred Palate Srbija.

Svečani doček ispred Palate Srbija

Gruzijski predsednik dočekan je uz sve počasti - svečano uz crveni tepih, himne i gardu.

10.45 - Plenarni sastanak članova delegacija Republike Srbije i Gruzije predvođen predsednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem i predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem.

11.45 - Izjave za medije predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija.

Predsednika Gruzije sinoć je na aerodromu „Nikola Tesla“ dočekao ministar spoljnih poslova Marko Đurić koji je izrazio uverenje da će poseta Kavelašvilija dati dodatni podsticaj jačanju veza dve zemlje koje su pre 30 godina uspostavile diplomatske odnose.

Kavelašvili je u prvoj zvaničnoj poseti Srbiji otkako je pre godinu dana izabran za predsednika Gruzije.