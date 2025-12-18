Slušaj vest

Opozicioni poslanik i predsednik pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta najstrašnije je iskritikovao svoje saborce.

On je gostovao u emisiji "Bez pardona" otkrio da se među onima koji podržavaju blokade stvorila netrpeljivost jednih prema drugima.

- Sad se svađaju reditelji, glumci, profesori, studenti, sad se svađaju svi sa svima, a Vučić trlja ruke. Niko ni sa kim neće da razgovara, svako vuče na svoju stranu, jedni i drugi optužuju. Cvijetin Milivojević ne propušta priliku da najstrašnije spaljuje opoziciju na lomači, gde god se pojavi na televizijama. Isto to radi i Jovo Bakić, i on je isto tu. Mnogi se ovde buse u grudi i ku*če da su baš oni ti bogom dani za narodne poslanike i tako dalje, sve se vrti oko toga - kazao je Jovanović za KTV televiziju.

Jovo Bakić Foto: Printscreen

On je poručio da Milivojević "ima veći problem s opozicijom nego sa Aleksandrom Vučićem" i da "ne postoji emisija u kojoj tokom svog gostovanja nije pričao negativno o opoziciji".

- Isto i Jovo Bakić. Videli smo pre neki dan nekakav snimak, ne znam koja godina je u pitanju, gde on na sva usta hvali Tomu Grobara, Tomislava Nikolića, tadašnjeg predsednika Srbije, i kaže za njega da je on vrlo razuman i tolerantan čovek. Kako bih ti rekao - ako po nekom pljuješ, ako nekog targetiraš i optužeš da sarađuje sa Vučićem, da je nikakav, da više nema šta traži, da treba da odustane od politike, onda treba da pođeš od sebe - zaključio je Jovanović.

Bakić: Toma Nikolić je prijatna osoba

Podsetimo, profesor Jovo Bakić, jedan od kandidata na tzv. "studentskoj listi", sada je istaknuti blokader, a nekada je hvalio jednog od osnivača Srpske napredne stranke (SNS) i nekadašnjeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića.

Naime, na društvenim mrežama viralan je deo Bakićevog intervjua za Al Džaziru 2012. godine, u vreme kada je Nikolić polagao predsedničku zakletvu. Bakić je tada govoreći o njemu rekao kako se radi "o jednoj prijatnoj i neratobornoj osobi".