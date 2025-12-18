Slušaj vest

Nakon što su učenici Tehničke škole "Nikola Tesla" iz Vukovara bili u višednevnoj poseti Srbiji u organizaciji Fondacije "Sveta Petka", u hrvatskim medijima osvanule su oštre reakcije.

Dejan Drakulić, predsednik Zajedničkog veća opštine Vukovar, naglasio je za Kurir televiziju da im je bila čast i zadovoljstvo što ih je primio patrijarh srpski Porfirije i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Generalno postoje problemi u toj školi oko putovanja učenika koji pohađaju nastavu na ćiriličkom pismu i srpskom jeziku i za neka druga putovanja. Često je naša institucija prozivana da vodi samo srpske zajednice, tako da je ovo možda još samo jedna vrsta napada na naš sistem obrazovanja i našu instituciju. Ja samo ne znam ko bi nas trebalo da primi u predstavništu Republike Srbije. Nama je bila čast i zadovoljstvo što su nas primili patrijarh srpski i predsednik Srbije - rekao je.

Dejan Drakulić uključio se u emisiju Redakcija Kurir televizije Foto: Printscreen

On je dodao da je pitanje ćirilice staro nekoliko godina i kampanja protiv ćirilice postoji dugo, te da kada je u Vukovaru trebalo da bude u upotrebi to se nije primenjivalo.

Profesorka udarila na srpsku decu

Profesorka hrvatskog jezika Lilijana Radobuljac udarila je na srpsku decu iz Vukovara, samo zbog toga što su bili na prijemu kod predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Poručila je da bi "deca Vukovara morala da podrže blokadere", to jest, kako ih ona naziva "misleće ljude Srbije".

Lilijana Radobuljac Foto: Printscreen

- Dok njihovi vršnjaci već godinu dana nemaju normalnu nastavu, dok hodaju i pešače Srbijom kako bi ukazali na bezakonje, protivustavnost i težak položaj mislećih ljudi, dok moje kolege u Srbiji stenju pod teretom ludila, otkaza i pretnji, neko odluči da odvede učenike moje škole na prijem istom tom Vučiću - zakukala je Radobuljac na svom Fejsbuk profilu, što su, brže-bolje, dočekali hrvatski mediji, tačnije Jutarnji list, koji su njene izjave iskoristili da dodatno napadnu predsednika Vučića.

Naslov teksta u Jutarnjem listu Foto: Printscreen

Vučić: Hvala što ste u svom Beogradu

Citirajući nekoliko puta reči vladike Nikolaja Velimirovića, Vučić im je poželeo toplu dobrodošlicu u svoj glavni grad, Beograd.

- Draga deco, dragi mladi ljudi, hvala vam što ste danas ovde, u svom Beogradu. Želim vam da uvek, sa najvećom radošću, dolazite u svoju Srbiju. Čast mi je što mogu da vas dočekam i ugostim kao svoje, kao Srbe iz Hrvatske, sestre i braću sa kojima delimo jezik, kulturu, veru i zajedničko duhovno nasleđe. Vaš dolazak doživljavam kao susret najbližih ljudi i kao potvrdu da su veze među nama žive, snažne i neraskidive. Koreni su najvažniji oslonac svakog čoveka, a posebno mladih ljudi. Upravo u tim korenima nalaze se snaga, dostojanstvo i siguran put ka budućnosti. Beograd se stalno menja, ali i čuva tradiciju - poručio im je Vučić.

