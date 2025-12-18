MANIPULACIJE ČELNIKA TUŽILAŠTVA: Neistine o nedolasku Zagorke Dolovac u Skupštinu i njena zabrinjavajuća nezainteresovanost za Izveštaj o radu
Predsednik Visokog saveta tužilaštva, Branko Stamenković, izjavio je u emisiji "Intervju" da vrhovna javna tužiteljka, Zagorka Dolovac, nije prisustvovala sednici Odbora za pravosuđe Narodne skupštine na kom se raspravljalo o Izveštajima o radu tužilaštva na čijem je čelu, jer se u tom momentu nalazila na sastanku u Hagu.
Međutim, ono što je čitava srpska javnost imala priliku da vidi jeste da se tog dana Zagorka Dolovac nalazila u Srbiji i da je tek sutradan otputovala u Hag. U prilog tome govori i činjenica da je u Hag otputovala zajedno sa Miljkom Radisavljevićem, koji je dan pre puta došao na sednicu odbora za pravosuđe kao njena zamena.
- Sve ovo ukazuje na to da je predsednik Visokog saveta tužilaštva, Branko Stamenković, otvoreno izrekao neistinu tokom gostovanja u emisiji, pokušavajući da pred građanima opravda to što se Dolovac nije odazvala pozivu Odbora za pravosuđe - kaže sagovornik Kurira.
Sednicu Odbora za pravosuđe, podsetimo, početkom decembra sazvao je predsednik Odbora i narodni poslanik, Uglješa Mrdić. Sednici na kojoj je razmatran petogodišnji izveštaj Vrhovnog tužilaštva, nije prisustvovala Zagorka Dolovac, već je došlo troje tužilaca, Miljko Radisavljević, Tamara Mirović i Zorica Stojšić. Oni su na početku sednice, koja je uživo prenošena, izjavili da je poziv vrhovnoj tužiteljki "stigao prekasno i da nije došla zbog ranije preuzetih obaveza".
Međutim, ona je sutradan otputovala u Hag, o čemu je Kurir već pisao.
- U svemu ovome, posebno zabrinjavaju dve stvari. Prva je očigledna spremnost čelnika tužilaštva da se brane manipulacijama, kada je ovako važna stvar u pitanju. Ništa manje nije zabrinjavajuća i činjenica da rukovodstvo tužilaštva nije bilo spremno da raspravlja o izveštaju o radu, koje je samo podnelo Odboru Narodne skupštine. Postavlja se pitanje kako to da Vrhovana tužiteljka nije smatrala da je rasprava o radu tužilaštva ključna i najvažnija tema, odnosno koja druga obaveza je mogla da bude prioritetnija od polaganja računa Narodnoj skupštini i građanima o rezultatima rada tužilaštva tokom prethodnih pet godina - objašnjava sagovornik Kurira iz vrha pravosuđa zbog čega je za struku neprihvatljivo ponašanje Zagorke Dolovac, ali i Branka Stamenkovića.