Predsednik Visokog saveta tužilaštva, Branko Stamenković, izjavio je u emisiji "Intervju" da vrhovna javna tužiteljka, Zagorka Dolovac, nije prisustvovala sednici Odbora za pravosuđe Narodne skupštine na kom se raspravljalo o Izveštajima o radu tužilaštva na čijem je čelu, jer se u tom momentu nalazila na sastanku u Hagu.

Međutim, ono što je čitava srpska javnost imala priliku da vidi jeste da se tog dana Zagorka Dolovac nalazila u Srbiji i da je tek sutradan otputovala u Hag. U prilog tome govori i činjenica da je u Hag otputovala zajedno sa Miljkom Radisavljevićem, koji je dan pre puta došao na sednicu odbora za pravosuđe kao njena zamena.

Dolovac i Radisavljević na aerodromu Foto: Privatna arhiva

- Sve ovo ukazuje na to da je predsednik Visokog saveta tužilaštva, Branko Stamenković, otvoreno izrekao neistinu tokom gostovanja u emisiji, pokušavajući da pred građanima opravda to što se Dolovac nije odazvala pozivu Odbora za pravosuđe - kaže sagovornik Kurira.

Sednicu Odbora za pravosuđe, podsetimo, početkom decembra sazvao je predsednik Odbora i narodni poslanik, Uglješa Mrdić. Sednici na kojoj je razmatran petogodišnji izveštaj Vrhovnog tužilaštva, nije prisustvovala Zagorka Dolovac, već je došlo troje tužilaca, Miljko Radisavljević, Tamara Mirović i Zorica Stojšić. Oni su na početku sednice, koja je uživo prenošena, izjavili da je poziv vrhovnoj tužiteljki "stigao prekasno i da nije došla zbog ranije preuzetih obaveza".

Međutim, ona je sutradan otputovala u Hag, o čemu je Kurir već pisao.