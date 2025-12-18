Slušaj vest

Advokat Čedomir Stojković, jedan od ideologa blokadera i NATO lobista, objavio je sramnu poruku na društvenoj mreži "Iks".

On je reagujući što niko od zvaničnika Srbije nije učestvovao na jučerašnjem Samitu EU-Zapadni Balkan u Briselu, na Iksu izrazio svoje čuđenje što na ulicama Srbije nema protesta zbog toga i čitavu situaciju uporedio sa krvavim Majdanom - prvim talasom demonstracija u Ukrajini, koje su počele kada je tadašnja vlada odbila da potpiše sporazum o bližoj intergaciji Ukrajine ss EU.

"Kada je Viktor Janukovič odbio da pošalje delegaciju Ukrajine u Brisel, ukrajinski narod je izašao na Majdan i srušio Janukoviča. To je bilo 2014. godine. Gde su protesti u Srbiji zbog ovoga?", napisao je blokader Stojković na Iksu.

Objava Čedomira Stojkovića Foto: Printscreen/X

Podsetimo, u novembru 2013. započeli su protesti protiv Viktora Janukoviča na Trgu Nezavisnoti u Kijevu, prestonici Ukrajine, da bi u januaru 2014. došlo do smrtonosnih sukoba, ne samo u Kijevu već širom Ukrajine. Snajperi i bezbednosne snage su pucali na demonstrante i poginulo je više od 100 ljudi.

Ovaj skandalozni komentar sa Iksa je na svom nalogu na toj mreži podelio je političar Nenad Čanak iz Lige socijaldemokrata Vojvodine, čime je pokazao da se slaže sa prizivanjem nasilja na ulicama naše zemlje.

Vučić: Time štitim Srbiju i njene interese

Srbija je juče, prvi put posle skoro 15 godina. odlučila da ne pošalje svog predstavnika na briselski Samit "Zapadni Balkan - EU".

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obrazložio je svoju odluku da ne ide u Brisel.

- Neću otići, imaće Zapadni Balkan bez Srbije. Ja sam doneo tu odluku, neću da vlada trpi pritiske, razgovarao sam sa najvećim brojem evropskih lidera. Beskrajno sam zahvalan Makronu, Ursuli, Košti. Mislim da time štitim Srbiju i njene interese, moramo da pokažemo šta smo uradili, a mnogo smo. I to su oni priznali - rekao je Vučić i dodao:

Aleksandar Vučić Foto: Marko Karović

- Sa Makronom sam imao dug razgovor sinoć, a ovo što radim, radim za građane Srbije. Mislim da time štitim Srbiju i njene interese, moramo da pokažemo šta smo uradili. Nastavićemo evropski put dok sam ja predsednik, a posle ćemo videti.