do toga će doći tek nakon promene aktuelne vlasti

Vjosa Osmani saopštila je nakon samita EU–Zapadni Balkan da je doneta odluka o ukidanju mera tzv. Kosovu, opozicija u Prištini sumnja u takve poteze Brisela i tvrdi da ukidanja sankcija EU neće biti dok se ne promeni vlast!

Naime, takozvana predsednica Vjosa Osmani u obraćanju javnosti na svom Fejsbuku iz Brisela, poručila je da će deo mera biti ukinut danas, dok će ostatak biti ukinut krajem januara.

"Imamo sjajne vesti za Kosovo. Na kraju samita Evropska unija-Zapadni Balkan, nakon intenzivnih razgovora sa našim partnerima, doneta je odluka da se sve mere ukinu prema Kosovu, pri čemu se veliki deo ukida danas, a preostali deo krajem januara", rekla je Osmani u video-poruci na Fejsbuku.

Kandidat za poslanika Demokratskog saveza Kosova Driton Seljmanaj izrazio je nepoverenje prema ovoj izjavi Vjose Osmani navodeći da do ukidanja mera EU prema tzv. Kosovi, po njegovom mišljenju, može doći tek nakon promene aktuelne vlasti.

"Iskreno govoreći, uopšte ne verujem izjavama Osmani. Ono što očekujem je da se ova vlada završi 28. decembra i tek tada ću biti uveren da će mere biti ukinute. Danas je 905. dan otkako Kosovo ima sankcione mere EU i pitanje koje treba postaviti jeste zašto su nam te mere uvedene: zbog neodgovornog i nepromišljenog ponašanja naših institucionalnih aktera, kako predsednice, tako i premijera", rekao je Seljmanaj.

Komentarišući ocenu Osmanijeve da je ukidanje mera "odlična vest za Kosovo", Seljmanaj je taj stav nazvao sramnim, ističući da su, prema njegovim rečima, upravo Vjosa Osmani i vlada Aljbina Kurtija odgovorni za uvođenje kaznenih mera EU.

"Treba da se zapitamo ko je vodio Kosovo ovih pet godina i da li je vredelo svih ovih sankcija koje je platio narod. Bili smo mnogo koraka ispred u procesima integracija u odnosu na mnoge zemlje regiona. Ali gde smo danas?", upitao je Seljmanaj.