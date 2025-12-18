Slušaj vest

Dragan Jovanović, predsednik Skupštine Opštine Topola i poslanik Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije, postao je otac 16. decembra dok je držao skupštinsku sednicu i to usred rasprave o lokalnom budžetu, a srećne vesti podelio je na svojim društvenim mrežama sa komentarom da će "ovu sednicu pamtiti dok je živ"!

Jovanović za Kurir kaže da je ćerkica "malo požurila", te da nije bilo planirano da mu se supruga porodi tog dana, a poslao nam je i fotografije bebe iz porodilišta.

1/3 Vidi galeriju Dragan Jovanović dobio ćerku dok je predsedavao SO Topola Foto: Privatna arhiva, RINA

- U 9 ujutru počela nam je sednica kojom sam predsedavao, a na čijem dnevnom redu je bio predlog budžeta Opštine Topola. Negde u pola 10 su mi javili da mi se na svet rodila ćerka!Ne mogu da opišem svoje emocije, bio sam beskrajno srećan i ganut... Ipak, posao je morao da se uradi i nastavili smo raspravu o budžetu, ali priznajem da sam jedva čekao da sve uspešno završimo pa da mogu da idem da vidim ženu i ćerku - prepričava Jovanović ovu nesvakidašnju opštinsku sednicu.

Prema njegovim rečima, ćerka je rođena sa 2.900 kilograma i 52 cm, a i majka i ona se osećaju dobro.

- To je jedna potpuna sreća! Večeras slavimo rođenje ćerke, a sutra nam je i slava Sveti Nikola - kaže Jovanović.

Kako nam je otkrio - dobila je pomalo neuobičajeno ime, po njegovom dedi Alekseju.

- Aleksej je bio sveštenik ali i poslanik u Skupštini Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Tako da je malena u njegovu čast i sećanje dobila ime Aleksija - rekao nam je Dragan Jovanović koji je na kraju kroz smeha poručio da je i "budžet Opstine Topola sa svim pratećim odlukama za 2026. godinu uspešno usvojen".