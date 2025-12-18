Slušaj vest

Okružni odbor SPO Zlatiborskog okruga saopštio je da je od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu traženo da poništi odluku kojom je Aleksandar Cvetković imenovan na mesto predsednika Srpskog pokreta obnove jer su prilikom njegovog imenovanja, kako su naveli, prekršene sve pravne norme, kao i Statut stranke!

Naime, kako se navodi u saopštenju Okružnog odbora SPO, predsednik u ostavci Vuk Drašković imenovao je svog naslednika Aleksandra Cvetkovića, što je, osim što je nemoralno, i nezakonito!

- Kad bismo i to zanemarili, a nećemo, taj lažni predsednik, direktor na Beogradskom sajmu, nije biran, već je postavljen kao marioneta i nije odrżao Sabor, iako bi po Statutu morao to da uradi u roku od 100 dana od dana imenovanja. On je, takođe, na montiranom procesu bez prisustva 99 odsto članova Glavnog odbora, kršeċi sve procedure, razrešio potpredsednike koji su birani na Saboru stranke - navodi se u saopštenju Okružnog odbora SPO Zlatiborskog okurga koje je potpisao predsednik odbora Milomir Ito Cvetković.

Milomir Cvetković Foto: Privatna arhiva

U saopštenju se, takođe, traži zapisnik sa sednice Glavnog odbora SPO i utvrđivanje identiteta prisutnih petnaеstak ljudi, kao i istraga nadležnih državnih organa, jer je lažno predstavljanje krivično delo.

- Tražimo i finansijski izveštaj, kao i intervenciju nadležnih institucija jer je sredstvima i imovinom stranke raspolagao, raspolaże i dalje, lažni predsednik, zloupotrebljavajuċi svoj nezakonito stečeni položaj. Takođe tražimo da nametnuti Aleksandar Cvetkoviċ prestane da se lażno predstavlja, a stranku da nastavie da vode legitimni predstavnici koji su je i stvarali - navodi se u saopštenju.

Aleksandar Cvetković je završio Jedanaestu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu. Prošao je put od običnog člana SPO, zatim potpredsednika opštinskog odbora Voždovac, do direktora stranke i njenog predsednika. Kad je u avgustu 2024. godine Vuk Drašković, koji je 34 godine bio na čelu stranke podneo ostavku, na njegovo mesto došao je Aleksandar Cvetković.