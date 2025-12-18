Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja u cilju ispitivanja navoda krivične prijave koju je podneo narodni poslanik Uglješa Mrdić protiv četiri tužioca - Zagorke Dolovac, Branka Stamenkovića, Ivane Stojiljković Pomoriški i Ljubomira Anđelića, zbog krivičnog dela kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika.

Trećem OJT u Beogradu, kako se navodi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, pored ostalog, naloženo je da "bez odlaganja na uvid dostavi spise predmeta tog tužilšatva, a koji je predmet krivične prijave".

- Ukoliko se predmet ne nalazi u tom tužilaštvu, potrebno je da ga što hitnije pribavi od lica ili državnog organa kod koga se nalazi i da ga dostavi Višem javnom tužilaštvu u Beogradu. Od glavnog javnog tužioca Trećeg OJT u Beogradu I.S.P. (ivane Stoiljković Pomoriški, prim.aut.) zatraženo je da dostavi pisano izjašnjenje na okolnost postupanja u navedenom predmetu, posebno na okolnost kako je zasnovana mesna nadležnost Trećeg OJT u Beogradu - odnosno na osnovu kojih dokaza je kao mesto izvršenja krivičnog dela opredeljen Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Kako se dodaje, takođe je potrebno da se izjasni zbog čega je za postupanje u navedenom predmetu određen javni tužilac LJ.A. (Ljubomir Anđelić, prim. aut.) i ko je prema rasporedu dežurstava bio dežurni javni tužilac u Trećem OJT u Beogradu 29. maja 2024. godine.

- Glavni javni tužilac Trećeg OJT u Beogradu treba da se izjasni i na osnovu čega je procenjeno da rečenica koja se navodi u sporazumu "Zar ste Vi još uvek živi?" predstavlja ozbiljnu pretnju u smislu radnje izvršenja krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti iz čl. 138. Krivičnog zakonika - dodaje se.

Podsetimo, narodni poslanik Uglješa Mrdić krivičnu prijavu podneo je zbog sumnje da su u periodu od 29. do 31. maja 2024. godine, oni kao saizvršioci "prekršili zakon tako što su S.Ž. izložili protivzakonitom hapšenju, određivanju zadržavanja od 48 časova, krivičnom gonjenju zbog radnji koje ne predstavljaju krivično delo, kao i izricanju drakonske kazne".

Kako tvrdi Mrdić u prijavi, oštećeni S.Ž. se 29. maja 2024. godine oko 16:45 časova na aerodromu u Briselu Zagorki Dolovac obratio rečima: “Zar ste Vi još uvek živi?”, nakon čega je Branko Stamenković telefonom pozvao Načelnika organizacione jedinice MUP RS zadužene za obezbeđenje ličnosti i zahtevao da S.Ž. bude odmah uhapšen po sletanju aviona u Beograd.

Dolovac je u nameri da na bezobziran i surov način kazni oštećenog S.Ž, jer se uopšte usudio da joj se obrati, kako se navodi u prijavi, telefonom kontaktirala glavnog javnog tužioca Trećeg OJT u Beogradu Ivanu Stojiljković Pomoriški zahtevajući da se oštećenom S.Ž. odredi zadržavanje i da se pokrene krivični postupak zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti, iako je znala da se u njegovim radnjama ne stiču bitni elementi navedenog niti bilo kog drugog krivičnog dela.

S. Ž. je, podsetimo, osuđen na devet meseci kućnog zatvora, meru zabrane približavanja i komunikacije sa Zagorkom Dolovac u trajanju od tri godine a Zagorka Dolovac je istakla imovinskopravni zahtev u iznosu od 500.000 dinara.

Više javno tužilaštvo u Beogradu, kom je prijava podneta, kako se navodi, zatražilo je da se dostave i podaci na koji način je određena vrsta i odmerena visina krivične sankcije prema S.Ž, licu koje je u tom predmetu bilo prijavljeno za izvršenje krivičnog dela Ugrožavanje sigurnosti na štetu Vrhovnog javnog tužioca Z.D, a naročito zbog čega je postupajući javni tužilac LJ.A. primio primerak presude namenjen oštećenoj Z.D.

- Više javno tužilaštvo u Beogradu će u cilju provere navoda krivične prijave, u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti, preduzeti i druge radnje, kako bi se što preciznije razjasnile sve okolnosti prijavljenog događaja. Takođe, Više javno tužilaštvo u Beogradu apeluje na prijavljena lica da ne koriste svoje visoke javnotužilačke funkcije za komentarisanje navoda krivične prijave do odluke nadležnog javnog tužilaštva koja će uslediti nakon što se izvrše sve neophone provere.