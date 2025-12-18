Slušaj vest

Blokader Alek Kavčić, osnivač fondacije koja nosi njegovo ime, otputovao je u Strazbur sa grupom blokadera na dodelu nagrade Saharov blokaderima iz Srbije.

To je bio povod za novi rat i podele u blokaderskim redovima: Kavčića, koji je inače ovim potezom priznao da finansira blokadere, napale su Bojana Selaković iz nevladinog sektora i Biljana Đorđević iz Zeleno-levog fronta.

- Možda Srbija nema predstavnika na samitu o Zapadnom Balkanu, ali ima na dodeli Saharov nagrade, i to kakvog...novopečenog evropejca. Ne znam kako su studentski plenumi prihvatili činjenicu, da iako nijedan nije poslao zvaničnu delegaciju u Starzbur, evroposlanici misle da studenti koji borave tamo u pratnji Aleka Kavčića i Ljiljane Borović govore u ime svih njih. Briselsko-strazburška birokratija nije baš visprena u primećivanju takvih finesa pa je dala akreditacije i čoveku za koga veruje da je profesor studenata koji ovih dana u Strazburu predstavljaju laureate nagrade Saharov iz Srbije - napisala je Bojana Selaković i dodala:

- Zanimljiv razvoj dogaðaja, koji nas možda vodi do još jednog lidera koji je preko noći postao evropejac. Što bi se reklo: been there, done that.

Takođe, Biljana Đorđević deli stav Selakovićeve, pa je tako napisala:

- Da li prisustvo Aleka Kavčića u Strazburu znači da je od evroskeptika postao podržavalac članstva Srbije u Evropskoj uniji?

Ovo je samo još jedan u nizu pokazatelja da među blokaderima vlada opšte rasulo i da se više uopšte ne ustručavaju da javno kidišu jedni na druge.

