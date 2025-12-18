Slušaj vest

Socijalno–ekonomski savet osnovaće Operativno telo, koje će efikasnije sagledavati izazove u privredi i na domaćem tržištu rada, kao i mogućnosti rešavanja potencijalnih problema, saopštila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski, nakon 126. redovne sednice SES-a, kojoj je prisustvovao i predsednik Vlade Srbije prof. dr Đuro Macut.

Ova odluka usvojena je jednoglasno, a predlagač je bio Savez samostalnih sindikata.

Članovi tela biće predstavnici ministarstava - rada, finansija, privrede i državne uprave i lokalne samouprave, kao predstavnici dva reprezentativna sindikata i Unije poslodavaca.

Kako je ministar navela, susreti članova tima biće češći i redovniji, a u odnosu na temu sastanka, u radu tela učestvovaće i ministri iz drugih resora.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

- SES je telo koje aktivno vodi socijalni dijalog, a osnivanjem operativnog tima, taj dijalog će biti još efikasniji, produktivniji i uverena sam da će doneti i konkretnije rezultate. Tematski susreti biće prilika da se diskutuje o svim izazovima, perspektivama i mogućnostima - naglasila je Đurđević Stamenkovski.

Foto: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Ona je najavila i da će krajem godine biti održan i sastanak sa udruženjima koja zastupaju penzionere, povodom njihovih predloga i inicijativa.

- Želimo da razgovaramo otvoreno, uz međusobno poverenje, razumevanje i podršku, jer svi zajedno želimo da našoj zemlji pomognemo da prebrodi sve izazove sa kojima se susreće, u najvećoj meri, zbog složene geopolitičke situacije. Vlada Srbije će nastaviti dosledno da radi na uspostavljanju još boljeg socijalnog dijaloga, kao i na unapređenju položaja radnika i zaštiti domaćih privrednika - zaključila je ministar.