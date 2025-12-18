Slušaj vest

Opštinska izborna komisija (OIK) u Sečnju objavila je danas preliminarne rezultate izbora za odbornike Skupštine opštine Sečanj održanih 30. novembra, a prema obrađenim podacima sa svih 17 biračkih mesta, najveći broj glasova osvojila je lista ''Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj'' i to 58,90 odsto, odnosno 15 odborničkih mandata.

Lista ''Glas mladih koji menja Sečanj'' osvojila je 31,28 odsto glasova, odnosno sedam odborničkih mandata, dok je lista ''Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - Za opštinu svih nas'' dobila 4,09 odsto glasova, odnosno jedan odbornički mandat, navedeno je u Odluci OIK-a o utvrđivanju preliminarnih rezultata koja je objavljena na sajtu Republičke izborne komisije.

Izborni cenzus nisu prešle liste ''Vukašin Baćina - Za bolju opštinu Sečanj'' i ''Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka''.

Na izborima za odbornike Skupštine opštine Sečanj juče je ponovljeno glasanje na biračkom mestu broj osam u Domu penzionera u Jarkovcu, dok je 10. decembra u tom naselju ponovljeno glasanje na biračkom mestu broj sedam u OŠ "Veljko Đuričin".

Na lokalne izbore u Sečnju izašlo je 64,24 odsto ukupnog biračkog tela.

Skupština opštine Sečanj ima 23 odbornička mesta.