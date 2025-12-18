Slušaj vest

Vladan Đokić, rektor Univerziteta u Beogradu, jedan od ideologa blokadera, javno se obratio premijeru Srbije Đuru Macutu putem Instagram profila beogradskog univerziteta.

On je, naime, izneo šokantan zahtev zahtevajući da se hitno donese odluka o odlaganju uvođenja visokoškolskih ustanova u Sistem za pripremu, izvršenje, računovdstvo i izveštavanje (SPIRI), što znači da je rektor protiv transparentnosti zbog koje se ovaj sistem i uvodi.

"Naglašavam da su predstavnici našeg i drugih univerziteta u više navrata, pismeno i usmeno, Vas i resorne ministre upozoravali na probleme, prepreke i rizike i postavljali konkretna pitanja na koja nismo dobili odgovore. Ako i pored svih dobronamernih upozorenja, molbi i apela, ne dođe do odlaganja uvođenja sistema SPIRI, odgovornost će snositi politički akteri koji nisu želeli da saslušaju i uvaže argumente, sugestije i kritike", poručio je rektor.

Ovu nesvakidašnju molbu rektor pravda time da ne postoje, između ostalog, tehnički preduslovi.

Pismo rektora Đokića Foto: Printscreen

"Predstavnici računovodstvenih i drugih službi fakulteta i Univerziteta, kao i dekani odgovorno tvrde da ne postoje potrebni tehnički, organizacioni i kadrovski preduslovi za prelazak visokoškolskih ustanova na nov način finansijskog poslovanja, bez adekvatne pripreme i obuke, sa nedovoljno jasnim i preciznim uputstvima, u izuzetno kratkom vremenskom periodu", poručio je rektor.

Podsetimo, od 1. januara 2026. visokoškolske ustanove u Srbiji prelaze na centralizovani sistem finansiranja.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija Saša Stevanović poručio je da će budžetska i sopstvena sredstva fakulteta biti jasno razdvojena, da nikakvih kontrola ni ograničenja u raspolaganju novcem neće biti i da "plan B" za odlaganje primene sistema ne postoji.