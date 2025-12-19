Slušaj vest

Lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj" zabeležila je daleko ubedljiviju pobedu na ponovljenim izborima u Jarkovcu u opštini Sečanj u sredu 17. novembra, nego što je to bio slučaj 30. novembra. Naime, na ponovljenim izborima je SNS osvojila 20 odsto više glasova nego prethodni put, dok su blokaderi dobili 10 odsto manje glasova. Upravo ovakva mesta, daleko od reflektora i tenzija u velikim gradovima, potvrđuju nalaze istraživačkih agencija o stabilnoj dominaciji vladajuće stranke.

Ovi izbori predstavljaju svojevrsno ogledalo izborne volje građana u celoj zemlji, ocena je sagovornika Kurira.

Pouzdan indikator

Od 397 birača koliko ih je izašlo na izbore od 571 građana koji su mogli da glasaju u Jarkovcu, čak 315 je poverenje ukazalo SNS-u, u odnosu na 273 glasova pre 17 dana. Sekretarka Opštinske izborne komisije Sečanj Dragana Čorlija izjavila je da je na biračkom mestu broj osam na kojem su ponovljeni izbori glasalo 397, odnosno 69,52 odsto birača.

Iako je reč o lokalnim izborima i to o ponavljanju samo na jednom biračkom mestu, rezultati glasanja mogu se smatrati pouzdanim indikatorom raspoloženja za predstojeće parlamentarne izbore jer predstavljaju još jedan presek nakon protestnih i blokaderskih dešavanja tokom leta i jeseni, a takođe nedvosmisleno potvrđuju izbornu volju građana koja je pokazana u Kosjeriću i Zaječaru, a zatim u Negotin, Mionici i Sečnju, ocenju politički analitičar Nebojša Obrknežev.

Obrknežev: Ovi rezultati nedvosmisleno potvrđuju izbornu volju pokazanu u Kosjeriću i Zaječaru, a zatim u Negotin, Mionici i Sečnju Foto: Kurir Televizija

- Rezultati se mogu smatrati realnim presekom stanja i nekom vrstom putokaza za dalje delovanje političkih aktera. Politika koju zastupa Aleksandar Vučić je i na ovim izborima dobila stabilnu i lavovsku podršku i njihova dominacija se ne menja. Koliko god da se blokaderi, plenumaši i opozicionaši busaju u grudi, izmišljaju nepravilnosti i traže ponavljanje izbora, rezultat ih svaki put zakuca - jer na svakim novim izborima podrška Vučiću i SNS samo raste! I pored svih opstrukcija izbornih procesa i dana, blokaderi - nasilnici ne uspevaju da ostvare nikakav iole značajniji rezultat. Iako su im usta puna "izborne krađe" za koju optužuju aktuelnu vlast, a koju očigledno samo oni nameravaju da sprovedu, zanimljivoje da u manjim sredinama gde se u prinicipu svi znaju - ne smeju ni da počnu da izmišjaju svoje priče - govori Obrknežev za Kurir.

On ocenjuje da je odnos snaga gde SNS osvaja više od 50 odsto podrške građana "realan i očekivan" i u ostatku Srbije.

- Taj kontinuitet podrške je uzrokovan dobrim rezultatima i povećanjem životnog standarda građana, ali i reakcijom na krize poput ove sa NIS, ali i međunarodnim položajem koji je Srbija zauzela pod vođstvom Aleksandra Vučića. Mislim da je odavno svima jasno da su građani ne samo ovih mesta gde su održani lokalni izbori izuzetno zadovoljni pre svega ekonomskom, a onda i svakom drugom politikom koju sprovodi SNS i predsednik države. Narod je odavno stavio tačku na sve moguće blokade i blokadere i zato su oni sada u međusobnom ratu do istrebljenja. Oni su svoje davno odsvirali i ja bih im savetovao da se više ne brukaju i da napokon prestanu da lažu narod, mislim da sada i sami shvataju da ga više ne mogu prevariti - izričit je Obrknežev.

Da podsetimo, glasanje je poništeno presudom Višeg suda u Zrenjaninu od 8. decembra.

Rezultati ponovljenih izbora 17. decembra u Jarkovcu: Izlaznost: 397, nevažeći: 4, važeći: 393 SNS: 315 SPS: 7 GG Bacina: 0 Blokaderi: 59 SRS: 12

Pre ovih, izbori su 10. decembra ponovljeni i na biračkom mestu broj sedam u OŠ "Veljko Đuričin" u Jerkovcu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je tada da je SNS osvojila iznad 70 odsto glasova na tom biračkom mestu, a opozicija oko 20 procenata.

- Ponavljanje tih izbora bilo je besmisleno - kazao je predsednik Vučić novinarima.

Foto: Printscreen

Na lokalnim izborima u Sečnju koji su održani 30. novembra, učestvovalo je pet izbornih lista, a na izbore je izašlo 6.569 građana, odnosno 64,24 odsto ukupnog biračkog tela, a Skupština opštine Sečanj ima 23 odbornička mesta.

Lista ''Glas mladih koji menja Sečanj'' osvojila je 31,28 odsto glasova, odnosno sedam odborničkih mandata, dok je lista ''Ivica Dačić - Socijalistička partija Srbije - Za opštinu svih nas'' dobila 4,09 odsto glasova, odnosno jedan odbornički mandat, navedeno je u Odluci OIK-a o utvrđivanju preliminarnih rezultata, koja je objavljena na sajtu RIK. Izborni cenzus nisu prešle liste ''Vukašin Baćina - Za bolju opštinu Sečanj'' i ''Dr Vojislav Šešelj - Srpska radikalna stranka''.