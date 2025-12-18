Slušaj vest

Parlamentarna grupa prijateljstva Švajcarska-Srbija u Saveznoj skupštini Švajcarske na čelu sa ko-predsednicima grupe Arslan Sibel, predsednicom Spoljnopolitičkog odbora, i Kristijanom Imarkom, poslanikom iz kantona Soloturn, održala je u Bernu radni ručak. Prisutan je bio i ambasador Klaudio Fišer, Šef Međunarodnih odnosa Saveznog Parlamenta.

Ovim susretom je obnovljen rad grupe posle duže pauze. Sastanak je protekao u prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi, uz razmatranje plana konkretnih aktivnosti za 2026. godinu, kao i mogućnosti za dalje jačanje i unapređenje saradnje između dva parlamenta. Posebno je istaknuto da je broj članova Parlamentarne grupe prijateljstva sa Srbijom u švajcarskom Parlamentu udvostručen u poslednjih šest meseci, što predstavlja jasan pokazatelj rastućeg interesovanja za unapređenje bilateralnih odnosa i saradnje sa Republikom Srbijom.

Sastanak je otvorio sekretar Parlamentarne grupe prijateljstva Švajcarska–Srbija i Savetnik u ambasadi Republike Srbije u Bernu gospodin Bojan Stojanović, nakon čega se grupi obratio poslanik Imark, koji je podelio pozitivne utiske iz njegove nedavne posete Beogradu i izneo predloge za dalji rad, uključujući i posetu grupe Srbiji. G. Imark se svojim entuzijazmom i zalaganjem pokazao kao pouzdan prijatelj Srbije i uspostavio pozitivan ton sastanku.

Značajan korak napred u parlamentarnim odnosima Srbije i Švajcarske Izvor: Ambasada Srbije u Švajcarskoj

Ambasador Republike Srbije dr. Ivan Trifunović se predstavio švajcarskim parlamentarcima i istakao značaj parlamentarne saradnje kao jednog od ključnih stubova ukupnih bilateralnih odnosa. Naglasio je da redovan dijalog doprinosi boljem međusobnom razumevanju i stvaranju povoljnog okvira za razvoj kooperacije u brojnim oblastima od zajedničkog interesa. Ambasador Trifunović je podvukao da iako na prvi pogled različite zemlje, nas spajaju tradicija aktivne neutralnosti, naša dijaspora u Švajcarskoj, kulturna i jezička raznolikost, težnja ka inovacijama i održivom razvoju, kao i konkretna saradnja u oblastima dualnog obrazovanja i međunarodnih finansijskih institucija. Naš cilj je da Švajcarska i Srbija ne budu samo zemlje koje sarađuju, već i društva koja se međusobno razumeju.

Takođe je ukazano i na činjenicu da se 2026. godine navršava 110 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije. Ovaj značajan jubilej predstavlja važnu priliku da se odnosi dve zemlje dodatno unaprede i podignu na još viši nivo, uz poseban naglasak na jačanje parlamentarne saradnje, ekonomskih veza i političkog dijaloga.

Sagovornici su se saglasili da ovakvi susreti doprinose kontinuitetu i dinamici bilateralnih odnosa i izrazili zajedničku spremnost da se saradnja u narednom periodu dodatno intenzivira.