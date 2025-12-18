Podsećamo javnost da je pomenuti urednik Javnog servisa snimljen kako na najmonstruozniji način vređa građane Srbije , kunući ih rečima: "Dabogda vam deca pocrkala od raka" i nazivajući neistomišljenike "stokom neprosvećenom".

Odgovornost za javno izrečenu reč očekuje se od svih novinara, a pogotovo od urednika informativnog programa. Apelujemo na rukovodstvo Radio-televizije Srbije da iskoristi sva pravna sredstva kako bi zaštitilo integritet Javnog servisa, jer novinarstvo mora ostati prostor za dijalog i istinu, a ne poligon za brutalne uvrede i kletve.