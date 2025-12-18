Slušaj vest

Briselska oholost na vrhuncu, dobro je što (predsednik Srbije Aleksandar) Vučić nije učestvovao u toj predstavi, tako je mađarski premijer Viktor Orban opisao dešavanja u Briselu u kojem je u sredu održan Samit EU-Zapadni Balkan.

Mađarski premijer je na svom Fejsbuk nalogu kritikovao način rešavanja pitanja pristupanja Srbije EU i objasnio da je Samit EU-Zapadni Balkan pripreman tako da predsednik Srbije Aleksandar Vučić čak nije ni došao u Brisel, piše mađarski list "Hirado" .

On je primetio da to i nije iznenađujuće, jer su četiri godine obmanjivani Srbi, kandidati za članstvo od 2012. godine, ali Brisel nije učinio nikakav napredak u vezi sa njihovim pristupanjem EU, pozivajući se na probleme vladavine prava, prenose Novosti pisanje Tanjuga.

Orban je povukao paralelu sa težnjama Ukrajine ka članstvu, gde, kako je istakao, briselski revizori takve probleme nisu istakli.

- Dobro je što predsednik Vučić nije učestvovao u ovoj predstavi. A sramota je za Uniju i briselske birokrate koji su sazvali samit što većina država članica juče nije ni došla u Brisel - naveo je on.

Orban je komentarisao i današnja dešavanja u Briselu, naglasivši da "oholosti ima i danas", da Mađarska neće da učestvuje u finansiranju Ukrajine ali da će, čak i uz neprospavane noći, ostati u Briselu "dok god to bude potrebno".

- Birokrate se zaklinju da ne možemo da idemo kući dok se ne reši finansiranje Ukrajine. Drugim rečima, finansiranje rata - napisao je on.

Orvban je naglasio i da Mađari neće učestvovati u finansiranju rata.

- Bićemo ovde dok god treba. Nekoliko neprospavanih noći nije kraj sveta. Sigurno je bolje nego rat - zaključio je Orban.