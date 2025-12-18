Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na svom Instagram profilu "avucic" povodom današnje posete gruzijskog predsednika Mihaila Kavelašvilija Srbiji.

"Bliskost naša dva naroda je tolika da sam rekao predsedniku Gruzije da ne može u Srbiji da pronađe bilo koga ko može nešto ružno da kaže o Gruziji, svi volimo Gruziju i to će moći da oseti na svakom mestu.", poručio je i dodao:

"Ovo je prva poseta gruzijskog predsednika Republici Srbiji i neizmerno sam srećan i počastvovan posetom.", stoji u objavi predsednika Srbije.

Podsetimo, ministar spoljnih poslova Marko Đurić dočekao je večeras predsednika Gruzije Mihaila Kavelašvilija, koji je doputovao u zvaničnu posetu Srbiji, saopštio je njegov kabinet.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaMINISTAR ĐURIĆ DOČEKAO KAVELAŠVILIJA: Predsednik Gruzije stigao u zvaničnu posetu Srbiji (FOTO)
598821082_1412603836889176_2439654026521356460_n.jpg
Politika"RASTURIĆU KRIMINALNU BANDU KOJA JE MISLILA DA UNIŠTI SRBIJU" Predsednik Vučić zagrmeo: I nikada se neću pozvati na imunitet i pobediću (VIDEO)
Aleksandar Vučić
Politika"NALAKTIO SE, RAKIJU ZAVATIO, A ŠTA JE ZAPISAO" Vučić objavio hit snimak kako ispituje Drobnjaka: Gde sam ti rekao da uradiš ove mostove?
Aleksandar Vučić
Politika"KAKVIH SAM SE PRETNJI NASLUŠAO U POSLEDNJIH GODINU DANA" Vučić o najavi napada na Ćacilend: Niko neće ništa da napada, niko se nije uplašio
Screenshot 2025-12-12 154424.png