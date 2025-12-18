Slušaj vest

Predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili, u pratnji ministra odbrane Bratislava Gašića i načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, položio je danas venac na Spomenik neznanom junaku na Avali, u okviru zvanične posete našoj zemlji.

Nakon ceremonije polaganja venca, uz počasni stroj Garde Vojske Srbije i intoniranja himni Srbije i Gruzije, predsednik Kavelašvili upisao se u spomen-knjigu.

Ranije danas predsednik Gruzije sastao se sa predsednikom Republike i vrhovnim komandantom Vojske Srbije Aleksandrom Vučićem i učestvovao na plenarnom sastanku članova delegacija Srbije i Gruzije.

