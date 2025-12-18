Politika
PREDSEDNIK GRUZIJE POLOŽIO VENAC NA SPOMENIK NEZNANOM JUNAKU NA AVALI: Kavelašvili se upisao u spomen-knjigu (FOTO)
Slušaj vest
Predsednik Gruzije Mihail Kavelašvili, u pratnji ministra odbrane Bratislava Gašića i načelnika Generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića, položio je danas venac na Spomenik neznanom junaku na Avali, u okviru zvanične posete našoj zemlji.
Nakon ceremonije polaganja venca, uz počasni stroj Garde Vojske Srbije i intoniranja himni Srbije i Gruzije, predsednik Kavelašvili upisao se u spomen-knjigu.
Ranije danas predsednik Gruzije sastao se sa predsednikom Republike i vrhovnim komandantom Vojske Srbije Aleksandrom Vučićem i učestvovao na plenarnom sastanku članova delegacija Srbije i Gruzije.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši