Slušaj vest

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut prisustvovao je danas prezentaciji i koordinacionom sastanku u okviru priprema za održavanje Specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd u Ekspo 2027 igralištu (Expo 2027 Playground), u hali 5 Beogradskog sajma.

Predsednik Vlade je naglasio da je Ekspo 2027 jedan od ključnih stubova nacionalnog plana "Skok u budućnost – Srbija 2027", koji je u korelaciji sa konceptom integralnog i regionalnog razvoja Srbije i povezuje infrastrukturu, turizam, ekonomiju, kulturu i obrazovanje u jedinstvenu viziju.

Premijer je podvukao da Ekspo 2027 nije projekat jednog grada, već cele Srbije i dodao kako će Beograd biti mesto susreta, a značaj tog događaja osetiće se širom Srbije, u malim i velikim gradovima, ruralnim sredinama i regionalnim centrima.

Prof. dr Macut je istakao da će to biti prilika da se pokaže da u Srbiji svaki kraj ima nešto vredno, posebno i jedinstveno, bilo da je reč o prirodi, kulturi, tradiciji, gastronomiji, sportu, znanju, inovacijama ili toplini ljudi koji tamo žive.

Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut u obilasku srpskog paviljona
Foto: Vlada Republike Srbije/Slobodan Milijević

Prema njegovim rečima, ovo je zajednički nacionalni poduhvat u kome svi učestvuju i svi dobijaju, a lokalne samouprave imaju ključnu ulogu. One su, kako je naveo, nosioci sadržaja i identiteta koji će Srbija predstaviti svetu, a od opština se očekuje da jasno formulišu ono što žele da pokažu – turističke rute, proizvode, manifestacije, investicione projekte ili inovacije.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 ostaviće i materijalno nasleđe: nove sportske i fiskulturne sale, škole i vrtiće, unapređenu infrastrukturu i javne prostore, ali i jače međunarodno pozicioniranje Srbije kao jedinstvene destinacije, istakao je premijer Macut.

Cilj prezentacije bio je uključivanje jedinica lokalne samouprave u nacionalne i regionalne aktivnosti povodom Međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo, kao i predstavljanje potencijala gradova i opština.

Predsednik Vlade prof. dr Đuro Macut prisustvovao je i potpisivanju protokola o saradnji Tima Vlade Republike Srbije za integralni razvoj i kompanije Ekspo 2027 Beograd.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaREKTOR ĐOKIĆ PROTIV TRANSPARENTNOG SISTEMA FINANSIRANJA FAKULTETA! Obratio se Macutu preko Instagrama, PA ZAPRETIO: "Odgovornost će snositi politički akteri"
Đuro Macut Vladan Đokć
DruštvoPremijer Đuro Macut u radnoj poseti Vrnjačkoj Banji: Fokus na zdravstvo, obrazovanje i razvoj turizma (FOTO)
1000155577.jpg
DruštvoSrbija započela novu demografsku eru kako bi nas već na sledećem popisu bilo više! Jasni ciljevi države
Srbija naša porodica konferencija
Politika"NEMA VAŽNIJEG PITANJA OD DEMOGRAFIJE" Macut na Trećoj nacionalnoj konferenciji: Srbija – naša porodica (FOTO)
5.JPG