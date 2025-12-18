"Imao sam tu čast i zadovoljstvo da se ovde susretnem sa prijateljima naše zemlje, sa ministrom spoljnih poslova Izraela Gideonom Sarom i sa predsedavajućim izraelskog parlamenta Kneseta Amirom Ohanom. No, verujem, najvažnije od svega. Upoznao sam IHRA-u kao organizaciju i sve države članice sa nekim neprihvatljivim pojavama u našem regionu. Sa time da u Zagrebu stotine hiljada ljudi uzvikuju ustaški slogan 'Za dom spremni'. Da se u parlamentu te države održavaju nekakve kvazinaučne konferencije na kojima se zapravo relativizuje stradanje Srba, Jevreja i Roma u sistemu logora Jasenovac. Kao i činjenicom da je našem predsedniku Aleksandru Vučiću i dalje zabranjeno da poseti spomen područje Jasenovac, iako je i sam potomak žrtve ustaškog zločina", naveo je Starović i dodao: