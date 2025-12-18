MINISTAR STAROVIĆ U JERUSALIMU NA ZASEDANJU IHRA: Upoznao sam ih sa nekim neprihvatljivim pojavama u našem regionu (VIDEO)
Ministar za evropske integracije Nemanja Starović boravi u Jerusalimu, gde predvodi srpsku delegaciju na plenarnom zasedanju IHRA (Međunarodne alijanse za sećanje na Holokaust).
Kako poručuje, IHRE je važna međunarodna organizacija čiji je Republika Srbija punopravni član.
"Imao sam tu čast i zadovoljstvo da se ovde susretnem sa prijateljima naše zemlje, sa ministrom spoljnih poslova Izraela Gideonom Sarom i sa predsedavajućim izraelskog parlamenta Kneseta Amirom Ohanom. No, verujem, najvažnije od svega. Upoznao sam IHRA-u kao organizaciju i sve države članice sa nekim neprihvatljivim pojavama u našem regionu. Sa time da u Zagrebu stotine hiljada ljudi uzvikuju ustaški slogan 'Za dom spremni'. Da se u parlamentu te države održavaju nekakve kvazinaučne konferencije na kojima se zapravo relativizuje stradanje Srba, Jevreja i Roma u sistemu logora Jasenovac. Kao i činjenicom da je našem predsedniku Aleksandru Vučiću i dalje zabranjeno da poseti spomen područje Jasenovac, iako je i sam potomak žrtve ustaškog zločina", naveo je Starović i dodao:
"Ne bi to smeo da bude problem samo Republike Srbije. To bi moralo biti predmet osude, pažnje i brige čitave međunarodne zajednice. Odnosno svih onih koji neguju kulturu sećanja i poštovanje prema žrtvama nacističke ideologije".