Slušaj vest

Predsednica Narodne skupštineAna Brnabić odgovorila je Borisu Pejakoviću, generalnom sekretaru Pokreta "Evropa Sad".

- Da vam se ne mešam ja u vaše klanove, ali koliko znam, oba ova klana su nastala iz jednog trećeg (kotorskog) klana, 2010. godine. Tada je Aleksandar Vučić bio u dubokoj opoziciji — u Srbiji, a sa Crnom Gorom tek ništa nije imao. No, da vas ne zamaram činjenicama. Da se složimo da vam je on i za to kriv, i da dodamo tri na karte - taman da kažete da je i tunel kopao u avgustu 2023. I tako vam za to niko nije kriv, svi oslobođeni zbog nedostatka dokaza, u oktobru ove godine, da se pokaže ta vladavina prava! Vučić je kopao! - napisala je Brnabić.

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaSRBIJA IDE KA EU UZDIGNUTOG ČELA, ISPUNILI SMO SVE USLOVE ZA OTVARANJE KLASTERA 3! Brnabić: Branimo i borimo se za naše nacionalne interese!
Ana Brnabić
Politika"KAD BLOKADERI POBEĐUJU, SRBIJA GUBI" Brnabić: Pobede kad spreče decu da idu u škole, pobede kad oteraju investitora i ugase neko radno mesto
Ana Brnabić
Politika"OVO JE BLOKADA SRBIJE I BORBA PROTIV VUČIĆA" Brnabić: Da nije tako, ne bi blokaderi primali nagrade za "odbranu Generalštaba" od onih koji su ga srušili!
Ana brnabić (1).png
PolitikaBRNABIĆ O GENERALŠTABU: Ovaj slučaj je najbolje pokazao da svaka pobeda blokadera znači da je Srbija nešto izgubila
Ana brnabić (2).jpg