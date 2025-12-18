Slušaj vest

- Socijalno-ekonomski savet je telo koje aktivno vodi socijalni dijalog. Osnivanje operativnog timadijalog će biti još efikasniji, još bolji, još produktivniji, i uverena sam da će operativno telo doneti i konkretnije rezultate - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da je stav usvojen jednoglasno.

- Razgovarali smo i o drugim važnim temama. Želimo da bude još bolje, želimo da razgovaramo otvoreno, uz međusobno poverenje, razumevanje i podršku, jer svi, zajedničkim snagama, želimo da našoj državi pomognemo i da Srbija prebrodi sve one izazove sa kojima se suočava - istakla je ministarka Stamenkovski, i zaključila: