Slušaj vest

- Socijalno-ekonomski savet je telo koje aktivno vodi socijalni dijalog. Osnivanje operativnog timadijalog će biti još efikasniji, još bolji, još produktivniji, i uverena sam da će operativno telo doneti i konkretnije rezultate - rekla je Milica Đurđević Stamenkovski.

Ona je naglasila da je stav usvojen jednoglasno.

-  Razgovarali smo i o drugim važnim temama. Želimo da bude još bolje, želimo da razgovaramo otvoreno, uz međusobno poverenje, razumevanje i podršku, jer svi, zajedničkim snagama, želimo da našoj državi pomognemo i da Srbija prebrodi sve one izazove sa kojima se suočava - istakla je ministarka Stamenkovski, i zaključila:

- Vlada Republike Srbije će dosledno raditi na još boljem socijalnom dijalogu i na unapređenju položaja kako radnika, tako i na zaštiti naših domaćih privrednika. 

Ne propustiteDruštvoMINISTARKA STAMENKOVSKI PREDSTAVILA REZULTATE RADA SVOG RESORA: Fokus na "Garanciju za mlade", jačanje lokalne samouprave i unapređivanje socijalne zaštite
Milica Đurđević Stamenkovski
InfoBizMinistarka Đurđević Stamenkovski: Minimalna cena rada u Srbiji povećana tri puta tokom 2025.
Ministarstvo za rad, zapošljavanje, borač
DruštvoREZULTAT KOJIM TREBA DA SE PODIČIMO: Ministarka Stamenkovski prilikom obeležavanja 104 godinе rada NSZ istakla šta su prioriteti (VIDEO)
WhatsApp Image 2025-12-16 at 15.43.02 (2).jpeg
DruštvoMINISTARKA MILICA ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI: Rekordno niska stopa nezaposlenosti rezultat odlučnih reformi
WhatsApp Image 2025-12-16 at 15.43.02.jpeg