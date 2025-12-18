Slušaj vest

Kada je predsednik Aleksandar Vučić doneo odluku da Srbija ne prisustvuje samitu Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana u Briselu, rekao je i da će to izazvati opšte kritike.

Ljubomir Đurić Foto: Kurir Televizija

Kritika ima, ali ima mnogo i onih koji su usaglašeni sa njegovim stavom tvrdeći da se time brane interesi Srbije, da je mala država pokazala stav, a da je EU mogla da pokaže više dobre političke volje. Naročito u vezi sa klasterom 3, za koji su još pre četiri godine ispunjeni tehnički uslovi. Umesto toga, stiže vest da je njegovo otvaranje još jednom odloženo.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorili su Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije, Srbislav Filipović, politički analitičar, kao i Ljubomir Đurić, predsednik Centra za nacionalnu politiku.

"Mi ovo posmatramo kao listu, a EU kao približavanje politici"

- Ono što je zvanično navedeno je da je vladavina prava data kao glavni razlog i progres u odnosima sa Prištinom. Po izveštaju Evropske komisije, uslovi su politički ispunjeni. Mi posmatramo ovo kao listu koja treba da bude ispunjena za ulazak u EU, dok Evropa posmatra kao približavanja čitavoj politici - ističe Đurić.

Đurić dodaje i da postoji politička komponenta, jer vladavina prava će biti sagledavana kroz čitav proces, a ne na osnovu određenog klastera.

- Evropa gleda da li se usaglašavate sa politikom i da li ćete posmatrati interes čitavog bloka ili pokušavati da ostanete izolovani. Primetili su to primanjem Mađarske i Poljske. Evropa je naučila da je mnogo pre ulaženja država u EU bolje osigurati da će se država potpuno slagati - dodaje Đurić.

On dodaje da postoje stvari koje Srbija nije ispunila, ali je problematično i to što Evropa želi da se osigura da pozitivan signal ne bude dat bez usaglašavanja na način na koji se od Srbije očekuje.

Marko Matić Foto: Kurir Televizija

"Samo otvaranje klastera je korak do zatvaranja klastera"

Matić tvrdi da je razlika između otvaranja klastera i zatvaranja poglavlja to što se svi tehnički uslovi moraju završiti u klasteru, a onda sledi proces verifikacije:

- Ukoliko se tokom verifikacije utvrdi da nešto nije urađeno, usmereni ste da to popravite. Ako nema nedostataka onda se zatvara klaster. Samo otvaranje klastera je korak do zatvaranja klastera, a više puta je konstantovano da smo mi ispunili tehničke uslove. Tada je Srbija bila vodeća u regionu po broju otvorenih i zatvorenih poglavlja, odnosno klastera. Onda smo mi počeli da stagniramo, a Crna Gora i Albanija su počele da napreduju - kaže Matić.

On dalje objašnjava da geopolitički prioritet Evrope postaje učlanjenje balkanskih država onog trenutka kada je 2022. godine počeo rat u Ukrajini.

Usaglašavanje spoljne politike je ključni uslov

- Ključni uslov je usaglašavanje spoljne politike sa Evropskom unijom - kaže Matić, dodavajući da je Srbija opredeljena da bude članica Evropske unije, ali im je teško da razumeju položaj Srbije.

Srbislav Filipović Foto: Kurir Televizija

Filipović kaže da to što nismo otvorili Klaster 3 daje vetar u leđa onim Srbima koji su okrenuti Rusiji.

- Naša pozicija i naša koža je toliko tesna da puca sa svih strana. Dovodi nas u opasnost da stradamo ekonomski i socijalno jer smo na geopolitičkom položaju na kome jesmo - kaže Filipović.

On se osvrnuo i na milionske bespovratne sume novca koje Srbija dobija od strane Evropske unije.

