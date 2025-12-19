Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas slavi krsnu slavu Svetog Nikolu-Nikoljdan.
Veliki dan za sve Srbe
PREDSEDNIK VUČIĆ SLAVI KRSNU SLAVU NIKOLJDAN: Građanima poželeo zdravlje i radost - "Da nam veliki svetac i Gospod Bog čuvaju Srbiju"
Aleksandar Vučić je jutros, sa bratom Andrejom i sinom Danilom, došao u crkvu na osvećenje i rezanje slavskog kolača.
On je svim građanima poželeo zdravlje i radost na ovaj veliki praznik.
- Srećna slava svima koji slave Svetog Nikolu, na zdravlje i radost, i da nam veliki svetac i Gospod Bog čuvaju Srbiju - piše u poruci na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.
