Aleksandar Vučić je jutros, sa bratom Andrejom i sinom Danilom, došao u crkvu na osvećenje i rezanje slavskog kolača.

On je svim građanima poželeo zdravlje i radost na ovaj veliki praznik.

- Srećna slava svima koji slave Svetog Nikolu, na zdravlje i radost, i da nam veliki svetac i Gospod Bog čuvaju Srbiju - piše u poruci na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

