Kandidat za predsednika Demokratske stranke Miodrag Gavrilovićporučio je Srđanu Milivojeviću da mora javno da se izvini za svoje postupke.

Miodrag Gavrilović, kandidat za predsednika DS-a, oštro je reagovao na izjavu "bezimenog člana rukovodstva stranke", i tražio javno izvinjenje od Milivojevića i Predsedništva stranke profesoru Branimiru Jovančićeviću.

Podsetimo, Srđan Milivojević izjavio je za "Danas", nakon što je profesor Jovančićević napustio tu stranku, da "javnost ni ne zna ko je on".

- Njegov odlazak je tema samo za Informer i Alo. Ni za koga više. Javnost ni ne zna ko je Jovančićević, jer ni u stranci svi ne znaju ko je on - rekao je "anonimni izvor".

Oglasili su se i drugi članovi DS-a, koji su takođe osuli paljbu po Milivojeviću.

- Kao potpredsednik DS i član Predsedništva DS, javno se izvinjavam prof dr Jovančićeviću zbog ovakve podmukle izjave bezimenog člana "rukovodstva" moje stranke - napisao je Nenad Mitrović.

