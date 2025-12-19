NASTAVLJA SE POTPUNI RASPAD DEMOKRATSKE STRANKE: Zbog reči Srđana Milivojevića izbila "pobuna" - Javno se izvinjavam zbog ovakve podmukle izjave bezimenog člana
Kandidat za predsednika Demokratske stranke Miodrag Gavrilovićporučio je Srđanu Milivojeviću da mora javno da se izvini za svoje postupke.
Miodrag Gavrilović, kandidat za predsednika DS-a, oštro je reagovao na izjavu "bezimenog člana rukovodstva stranke", i tražio javno izvinjenje od Milivojevića i Predsedništva stranke profesoru Branimiru Jovančićeviću.
Podsetimo, Srđan Milivojević izjavio je za "Danas", nakon što je profesor Jovančićević napustio tu stranku, da "javnost ni ne zna ko je on".
- Njegov odlazak je tema samo za Informer i Alo. Ni za koga više. Javnost ni ne zna ko je Jovančićević, jer ni u stranci svi ne znaju ko je on - rekao je "anonimni izvor".
Oglasili su se i drugi članovi DS-a, koji su takođe osuli paljbu po Milivojeviću.
- Kao potpredsednik DS i član Predsedništva DS, javno se izvinjavam prof dr Jovančićeviću zbog ovakve podmukle izjave bezimenog člana "rukovodstva" moje stranke - napisao je Nenad Mitrović.
(Kurir.rs/Informer)