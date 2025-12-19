Slušaj vest

Analitičar Đorđe Vukadinović, nekadašnji poslanik u Skupštini Srbije i urednik Nove srpske političke misli, udario je šamar realnosti blokaderima, i to onom delu sa fakulteta tzv. "studentima u blokadi"!

- To njihovo ograđivanje od stranaka, drugih pokreta - udruženja, što sam govorio i kad su bili na vrhuncu, a sada realno nisu na vrhuncu, ima nešto sektaško u sebi i nije dobro, ako je cilj borba protiv režima. A ako vam je cilj da vi budete opozicija umesto opozicije, onda je to ispravno - rekao je Vukadinović za Euronews.

Poručio je i da za 12 godina nije video nijednu smenu vlasti.

- Ja sad stalno imam tu dilemu da li je njima cilj i ovima koji to guraju, koji po mrežama to agresivno promovišu, da se bore protiv Vučića ili se oni bore da oni budu glavni pored Vučića. I jedno i drugo je legitimno, ali nemoj onda da prizivaš revoluciju, štrajkove, a ti bi da budeš opozicija umesto opozicije! Ja sam za ovih 12 godina video barem tri smene opozicije, a nisam video nijednu smenu vlasti - poručio je Vukadinović.