Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, inače jedan od ideologa blokadera, javno se obratio premijeru Srbije Đuru Macutu putem Instagram profila beogradskog univerziteta gde je izneo šokantan zahtev da se hitno donese odluka o odlaganju uvođenja visokoškolskih ustanova u Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje što drugim rečima znači da je rektor protiv transparentog sistema finansiranja fakulteta.

On kaže da bi se time sprečilo nastupanje teških posledica po poslovanje i funkcionisanje fakulteta. Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković govorio je o ovoj temi na Kurir televiziji:

- Sistem Spiri je odlagan još od 2022. godine, kada je reč o njegovoj primeni. On se primenjuje u drugim društvenim delatnostima i on je dao rezultate u pogledu trrošenja novca i transparentnosti istog. Novac koji dobija beogradski univerzitet od države potiče iz relanog sektora naše privrede koja plaća redovan porez. I sve su to poznate činjenice svima pa i rektoru Đokiću i niko neće ukinuti prlive fakulteta, već će ih učiniti primetnim - kaže Stanković i dodaje:

"Jasno će se videti odakle je novac dobijen"

- Trošiće se tako da će se jasno videti odakle je novac dobijen. Država kao osnivač će moći da zna razloge zašto se i kako se novac troši. Ako je neko protiv toga da država kao glavni finansijer univerziteta nema uvid u tokove novca, onda neka to i objasni. Na beogradskom univerzitetu oko 30% novca stiže od sopstvenih prihoda. To dolazi iz više izvora, jedan je od naučnih a drugi deo je novac koji neretko stiže od izdavanja prostorija fakulteta, a koji fakulteti ne uplaćuju na budžet Srbije, već na sopstvene račune i onda dekani to troše. Mi uopšte ne želimo da bilo šta ograničimo a još manje da konfiskujemo univerzitetu.

"Iza odbijanja sistema se kriju politički motivi"

Stanković je istakao i da je država Srbija, kao i njeni univerziteti, odgovorna prema građanima, koji su korisnici budžetskog novca, dodaje i da univerzitet zarađuje preko bibliotečkih fonda i studenata samofinansirajućih, koji takođe imaju državno poreklo:

- Bojim se da se iza toga kriju neki politički motivi o kojima ne želim da pričam. Priča o Spiriju traje već godinama, nema nikakvog razloga da se taj sistem ne primeni. To je mera koja ide u pravcu pogleda na trošenje novca. Rektor Đokić bi trebao da to prihvati i ne vidim zašto bi bio u kontri sa državom. Ako bude bilo potrebno, verovatno ćemo pronaći neka rešenja u praksi, ali u Spiriju nema nikakvih velikih rupa, osim što sve odnjednom postaje transparentno. Sve to što oni troše je već viđeno kroz trezor, zato ljudi nemojte da ponovo podižemo tenziju. Ako dođe do sastanka Đokića i Macuta, nadam se da će sve proći kako treba.

Problemi beogradskog univerziteta

U poslednjih više od godinu dana kada je obrazovni sistem Srbije u pitanju i ako se zna da je taj sistem, zbog blokada, prošao kroz jednu od najvećih kriza u novijoj srpskoj istoriji. Vuk Stanković objašnjava šta je ključno uraditi kako bi se odvojilo obrazovanje od dnevne politike

- Ključni momenat je posvećenost nastavi, konsultacijama, redovnom polaganju ispita od strane studenata, brzina njihovog studiranja, koja bi im dalje dosta pomogla. Ključni momenat je i vraćanje ugleda beogradskog univerziteta. Veoma bitno je što univerzitet i dalje zauzima visoku poziciju na Šangajskoj listi. Ima mnogo zainteresovanih stranaca za saradnju sa našim fakulteta: od medicine, veštačke inteligencije, tehnologije. Uvek postoji poziv da dođu i rektori i dekani stranih falulteta - kaže Vuk Stanković i otkriva nedostatke obrazovnog sistema:

- Univerzitet treba da razmišlja o srednjim i osnovim školama, nama nedostaju nastavnici iz geografije, biologije, srpskog jezika. Ima puno stvari koje nema nedostaju i o kojima trebamo da diskutujemo sa univerzitetom. Cilj je da talentovani kadar Srbije ostaje na našim univerzitetima, moramo i da podignemo kvalitet znanja i predavanja u Srbiji, kako bi nove generacije bile u trendu sa svetom kada je priča o naučnom tehnološkom razvoju.

