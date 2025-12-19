Slušaj vest

Odluka predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića da po prvi put posle skoro 15 godina Srbija nema predstavnika na Samitu "Zapadni Balkan - EU" koji je održan u sredu u Briselu odjeknula je u celoj Evropi, a analizu je napravio i poznati nemački dnevni list "Berliner cajtung", prenosi Dojče vele (DW).

U tekstu objavljenom odmah po završetku samita pod naslovom „EU je definitivno izgubila Srbiju“ novinar navodi da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u „neobično oštrom gestu za standarde evropske diplomatije“, otkazao učešće svoje zemlje na samitu u Briselu.

„Bojkot iz Beograda je direktna reakcija na odluku donetu ranije u Savetu za opšte poslove EU. Tamo je Srbiji ponovo uskraćeno otvaranje tzv. klastera 3 u pregovorima o pristupanju", navodi se.

U članku se prenosi i da je predsednik Vučić naglasio kako je Srbija sprovela potrebne reforme, posebno u vezi s reorganizacijom biračkog spiska i restrukturiranjem Regulatornog tela za elektronske medije (REM).

Tekst Berliner Cajtunga Foto: Printscreen

„Srpsko rukovodstvo tumači nedostatak priznanja za te napore kao politički signal koji ignoriše postignuta dostignuća“, navodi Berliner cajtung dodajući da, iako je Evropska komisija tehnički potvrdila spremnost Srbije da započne pregovore u novembru, neophodan konsenzus među 27 zemalja članica nije postignut.

Najvažnija zemlja regiona

Međutim, kako se ocenjuju u članku nemačkog lista, „Brisel ignoriše ključnu geopolitičku realnost. Zapadni Balkan se ne može stabilizovati bez Srbije, a svakako ne protiv Srbije. (…) Nijedan održivi mirovni poredak i nikakva ekonomska integracija nisu zamislivi na Balkanu bez konstruktivnog učešća Beograda. (…) Upornim frustriranjem najvažnije zemlje regiona, EU radi upravo suprotno od onoga što tvrdi da postiže.“

Na kraju, Berliner cajtung iznosi sledeći zaključak: „Umesto izvoza stabilnosti, neodlučnost Brisela seje nepoverenje i stvara opasan vakuum moći. Akteri poput Kine namerno iskorišćavaju tu evropsku slabost. Prazna stolica Srbije (na samitu u Briselu) je stoga više od protesta jedne zemlje. To je predznak neuspeha politike koja rizikuje da izgubi sopstveno dvorište u korist geopolitičkih rivala."