- Šira šteta je društvena, politička. Pokušaj uništavanja ugleda Srbije. Blokaderi su uradili sve da oteraju Trampa i bliske saradnike, udalje nas od aktuelne administracije, da oni odu u Albaniju, da im Rama otvori obalu. Šta smo sada mi dobili kao narod i država, da li je bolji ugled Srbije, šta je sa Republikom Srpskom? Da uspemo da oteramo predsednika najjače države, da uspemo da njihove ključne investicije budu u Albaniji, to je učinjeno. Da se to dešava kada imamo pritisak oko NIS-a. Zabili su nam nož u leđa. Propustili smo šansu da se bolje čuje naš glas, da bolje branimo KIM, da niko ne može jednostranim dekretom da poništi Republiku Srpsku. Mi izgleda hoćemo da ostane ruglo, da nas podseća na to šta smo prošli - rekao je Vučević.

On kaže da po toj logici onda posle Drugog svetskog rata nije trebalo ništa da bude izgrađeno.

- Ko će da investira kada vidi desetine i stotine ludaka koji hoće da pale, da Srbiju bace na kolena, da je vrate u blato. Ne radi se o borbi za pravdu, za žrtve nadstrešnice. Svima da bude jasno, svi ćemo osetiti na kućnim budžetima ono što nam se dešava 13 meseci. Koliko je manje ulaganja i investicija. Penzije su već uvećane, što je neverovatno. Da neko iz Srbije učestvuje kao pion, potrošna roba radi ispunjavanja tuđih geopolitičkih ciljeva. To je izgleda uspeh. Kad Tramp ode u Albaniju to će nam valjda pomoći da čuvamo nacionalne interese. Ne shvataju da rade suprotno od onoga za šta se zalažu. Sve suprotno - naveo je Miloš Vučević na Pinku, i dodao:

- Da ne pominjem pravnu ujdurmu protiv Selakovića. On nikada ništa nije uradio protiv Srbije. Neverovatna brzina kojom je sve rešeno. Ni on nije znao da je optužen. Država mora da uredi svaki grad, da prestanemo da se divimo ruševinama, već spomenicima, stradalim precima, a ne da od razrušenih zgrada pravimo svetinje. Nije to u duhu naše vere. Niste patriote tako. Izbacili ste decu iz škola, studente, hteli da blokirate fabrike, sve što ste mogli da blokirate, blokirali ste. Sve će to da nas košta. Kao skakavci su nam pojeli 13 meseci. Da ništa ne možemo da organizujemo, sve su pokušali da zaustave. Izdržala je Srbija veća stradanja i golgote. Mnogo je opasnije što je narušen ugled Srbije i poruka Trampu da nije dobrodošao ovde kao ni njegovi prijatelji da investiraju ovde. Mi koji smo ga podržavali i navijali za njega, oterali smo ga. Svaka čast blokaderima, to je veliki uspeh - naveo je Vučević.

Ističe da mora da se da šansa novim ljudima i da se uredi pravosuđe.

- Ovo je neodrživo. Mi smo kao SNS, spremni da pričamo. Ovo da imate kastu, da sami sebe biraju, kao da su otuđeni deo države, nije održivo. Kompletno pravosuđe, na njih mislim. Poništavaju izbore, odlučuju koga će da procesuiraju. Skandalozna je presuda novinarki Novosti. Plaši me da se sistem nove kaste pravosudne uspostavlja u Srbiji. Nemam šta da dodam u odnosu na ono što su drugi pričali do sad. Odsustvo sluha za javnost. Nikada nisu održali nijednu konferenciju povodom svega što se dešava u ovih 13 meseci. Ne umiruju javnost. Rade pod velom tajne. Otuđeni su deo države - rekao je Vučević.