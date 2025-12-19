Slušaj vest

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je da će studenti blokaderi 28. decembra skupljati sigurne glasove "za neku svoju listu" za izbore koji će biti naredne godine, i da će tek po objaljivanju te liste krenuti pravi haos u blokaderskom frontu!

- Skupljaće sigurne glasove za izbore. Praviće svoju listu. Blokaderi će da gledaju još više da potiskuju opoziciju. Unutrašnje naguravanje sledi. Za mene su svi oni isti. Kod njih postoje tenzije, biće eksplozije kad se predstavi ta listi. Kada neki vide da neće biti na listi nastaće međusobnni sukobi i rasprave. Jedva čekam da predstave listu. Da vide građani Srbije ko to tera Ruse i Amerikance. Da vide da nam nije bitna Srbija, da sve zatvorimo, da ruševine simbolišu uspeh. Fabrike su zatvorili, rekli da je vojska trošak, ne treba nam ni policija,. Jedva čekam da vidim kapitene te liste to će biti spektakularan momenat - rekao je Vučević za TV Pink.

Vučević je istakao da je Srbija praktično ušla u izbornu godinu.

- Da li će biti izbori na leto ili kasnu jesen i zimu, videćemo. Čekaju nas izbori u deset lokalnih samouprava u prvih četiri meseca. Težak je posao pred nama.Svako će da se zapita za šta glasa. Za investicije ili teranje investitora, da deca uče ili beže iz škola, da studenti nešto nauče ili da kažemo ne vi se igrajte, a sutra šta ćete nema veze. Slovenija nam uzima sve više studenata. To je izgleda uspeh blokadera. To je njihova politika - zaključio je Vučević.