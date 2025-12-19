Slušaj vest

Previranja u Srpskom pokretu obnove se nastavljaju! Nakon Okružnog odbora SPO Zlatiborskog okruga, koji je od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu tražio da poništi odluku kojom je potvrđeno imenovanje Aleksandra Cvetkovića na mesto predsednika Srpskog pokreta obnove, danas su se saopštenjem oglasili i Milan Maksimović, predsednik Okružnog odbora SPO, kao i Radan Jaraković, odbornik SPO u Skupštini grada Čačka.

Oni su od Aleksandra Cvetkovića ražili da momentalno napusti Srpski pokret obnove budući da na sednicu Glavnog odbora, na kojoj se raspravljalo o smeni potpredsednika stranke Aleksandra Čotrića i Aleksandra Jugovića, nije pozvao predsednika Gradskog i okružnog odbora SPO, kao ni gradskog odbornika SPO, uz podsecanje da je Čačak jedan od retkih gradova u Srbiji u kome SPO ima odbornike.

WhatsApp Image 2025-12-19 at 10.54.46.jpeg
Foto: Privatna arhiva

- Tražimo i spisak prisutnih, jer smo na osnovu fotografija koje kruže društvenim mrežama u toj grupici sakupljenih, uglavnom uočavali nepoznata lica. Tražimo i da se poništi nelegalna odluka o razrešenju dvojice potpredsednika, a podsećamo da su oni jedini birani na Saboru stranke. Podsećamo i da je lažno predstavljanje, ali i organizovanje ovakvog lažnog skupa krivično delo, pa zato tražimo od nadležnih institucija da hitno reaguju. I još jednom da ponovimo, nijedan današnji rukovodilac, osim Čotrića i Jugovića, nije biran od strane članstva - navodi se u saopštenju koje su potpisali Maksimović i Jaraković.

Kurir Politika

Ne propustitePolitikaPREVIRANJA U SPO: Okružni odbor Zlatiborskog okruga traži da se poništi odluka o imenovanju Aleksandra Cvetkovića za predsednika SPO!
Aleksandar Cvetković Vuk Drašković.jpg
PolitikaSAMO PREGOVORIMA SE MOŽE OBEZBEDITI STABILNOST! Jugović: Podržavam predsednika Vučića u pristupu rešenju kosovskog problema!
PolitikaJUGOVIĆ IZ SPO: Podržavam politiku dijaloga predsednika Aleksandra Vučića
aleksandar-jugovic.jpg
PolitikaSPO PODRŽAVA POLITIKU VUČIĆA PREMA KOSOVU I METOHIJI: Nerešavanje tog problema može da potpali ratni požar
whatsapp-image-20181027-at-14.57.58.jpg