NASTAVLJAJU SE PREVIRANJA U SPO! "LJUDI SA ULICE DOVOĐENI NA SEDNICU GLAVNOG ODBORA": Članovi stranke traže OSTAVKU predsednika Aleksandra Cvetkovića
Previranja u Srpskom pokretu obnove se nastavljaju! Nakon Okružnog odbora SPO Zlatiborskog okruga, koji je od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu tražio da poništi odluku kojom je potvrđeno imenovanje Aleksandra Cvetkovića na mesto predsednika Srpskog pokreta obnove, danas su se saopštenjem oglasili i Milan Maksimović, predsednik Okružnog odbora SPO, kao i Radan Jaraković, odbornik SPO u Skupštini grada Čačka.
Oni su od Aleksandra Cvetkovića ražili da momentalno napusti Srpski pokret obnove budući da na sednicu Glavnog odbora, na kojoj se raspravljalo o smeni potpredsednika stranke Aleksandra Čotrića i Aleksandra Jugovića, nije pozvao predsednika Gradskog i okružnog odbora SPO, kao ni gradskog odbornika SPO, uz podsecanje da je Čačak jedan od retkih gradova u Srbiji u kome SPO ima odbornike.
- Tražimo i spisak prisutnih, jer smo na osnovu fotografija koje kruže društvenim mrežama u toj grupici sakupljenih, uglavnom uočavali nepoznata lica. Tražimo i da se poništi nelegalna odluka o razrešenju dvojice potpredsednika, a podsećamo da su oni jedini birani na Saboru stranke. Podsećamo i da je lažno predstavljanje, ali i organizovanje ovakvog lažnog skupa krivično delo, pa zato tražimo od nadležnih institucija da hitno reaguju. I još jednom da ponovimo, nijedan današnji rukovodilac, osim Čotrića i Jugovića, nije biran od strane članstva - navodi se u saopštenju koje su potpisali Maksimović i Jaraković.
Kurir Politika