Slušaj vest

Previranja u Srpskom pokretu obnove se nastavljaju! Nakon Okružnog odbora SPO Zlatiborskog okruga, koji je od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu tražio da poništi odluku kojom je potvrđeno imenovanje Aleksandra Cvetkovića na mesto predsednika Srpskog pokreta obnove, danas su se saopštenjem oglasili i Milan Maksimović, predsednik Okružnog odbora SPO, kao i Radan Jaraković, odbornik SPO u Skupštini grada Čačka.

Oni su od Aleksandra Cvetkovića ražili da momentalno napusti Srpski pokret obnove budući da na sednicu Glavnog odbora, na kojoj se raspravljalo o smeni potpredsednika stranke Aleksandra Čotrića i Aleksandra Jugovića, nije pozvao predsednika Gradskog i okružnog odbora SPO, kao ni gradskog odbornika SPO, uz podsecanje da je Čačak jedan od retkih gradova u Srbiji u kome SPO ima odbornike.

Foto: Privatna arhiva