Slušaj vest

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je generalnom sekretaru Pokreta Evropa sad Borisu Pejoviću, koji je napisao da od nje očekuje da se "založi za isporučenje Svetozara Marovića".

- E, svakakve sam prevarante sretala u politici, ali ovakve nisam. Svetozar Marović vam je trn u oku?? Da ne pominjemo da vam je taj čovek pomogao da pobedite na izborima - tu već ulazimo u oblast morala, a vidim da vam to nije blizak pojam. Hajde da probam da vam objasnim plastičnije: govorite o izručenju jednog čoveka i to nam prebacujete, vi koji ste nama pokušali da oduzmete 14% teritorije svojim priznanjem tzv. "Republike Kosovo"? - napisala je Brnabić na Iksu i dodala: