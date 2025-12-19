"ČOJSTVO KAO TAKVO" Brnabić odgovorila Pejoviću: Svakakve sam prevarante sretala u politici, ali ovakve nisam
Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je generalnom sekretaru Pokreta Evropa sad Borisu Pejoviću, koji je napisao da od nje očekuje da se "založi za isporučenje Svetozara Marovića".
- E, svakakve sam prevarante sretala u politici, ali ovakve nisam. Svetozar Marović vam je trn u oku?? Da ne pominjemo da vam je taj čovek pomogao da pobedite na izborima - tu već ulazimo u oblast morala, a vidim da vam to nije blizak pojam. Hajde da probam da vam objasnim plastičnije: govorite o izručenju jednog čoveka i to nam prebacujete, vi koji ste nama pokušali da oduzmete 14% teritorije svojim priznanjem tzv. "Republike Kosovo"? - napisala je Brnabić na Iksu i dodala:
- Nismo mi vama uzeli ni Ulcinj, ni Pljevlja, nego ste vi pogazili međunarodno pravo, Povelju UN, ali i osnovno poštovanje prema Srbiji i priznali lažnu državu, otimajući nam po teritoriji značajan, a u srcu najznačajniji, deo naše zemlje. Nisu to uradile, ako govorimo o EU, ni Španija, ni Kipar, ni Rumunija, ni Slovačka, ni Grčka, ali Crna Gora jeste. Čojstvo kao takvo... A i vladavina prava, posebno međunarodnog...