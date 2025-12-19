Slušaj vest

Time su ceo proces dodatno politizovali i pretvorili u sredstvo pritiska, a Rodoljub Šabić, bivši poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ali i ministar za državnu upravu i loklanu samoupravu, je nakon podnošenja ostavke, u neveštom pokušaju da istu opravda, nazvao predstavnike devet nacionalnih manjina - ljudima sa ulice!

Kako saznaje Kurir, u pitanju su predstavnici sledećih saveta: Rumunski nacionalni savet, Grčki nacionalni savet,⁠ Romski nacionalni savet, ⁠Bunjevački nacionalni savet, ⁠Slovački nacionalni savet, ⁠Makedonski nacionalni savet, ⁠Hrvatski nacionalni savet, Slovenački nacionalni savet i ⁠Poljski nacionalni savet!

1/5 Vidi galeriju Ostavke četiri člana REM-a Foto: Petar Aleksić

- Svaki nacionalni savet je imao pravo da po proceduri predviđenoj zakonom kandiduje svoje kanidata. To pravo koristilo je samo tri saveta, ostali nisu. Kada je došlo do situacije da treba usaglašavati, vlast je shvatila da će njihov kandidat biti preglasan i uključila ostalih famoznih devet, dakle - kao da ih je dovela sa ulice. Doveli su predstavnike nacionalnog saveta koji nisu učestvovali, koji nisu podneli nikakav predlog ili dokumentaciju. I zato smo mi podneli ostavke. Naravno da imam dokaze da su to ljudi sa ulice - kazao je Šabić koji nije odgovorio na novinarsko pitanje o kakvim dokazima priča.

Pogledajte izjavu Rodoljuba Šabića:

Rodoljub Šabić - O predstavnicima nacionalnih manjina Izvor: Kurir televizija

Da podsetimo, Lumturije Ameti, kandidatkinja za članicu Regulatornog tela za elektronske medije (REM) u Republici Srbiji, koju je predložio Nacionalni savet Albanaca, javno je saopštila odluku da se povlači iz daljeg procesa izbora. U obrazloženju je navela da je izborni proces bio praćen nejasnoćama, kašnjenjima i zastojima, ali i da njena kandidatura nije imala punu podršku nacionalnih saveta manjina u Srbiji.