Oni su pisane ostavke podneli na pisarnici Skupštine Srbije.

U podne je istekao rok koji je četvoro izabranih nezavisnih članova Saveta REM dalo Skupštini Srbije da ponovi glasanje i izabere između dva legalno utvrđena kandidata saveta nacionalnih manjina ili će u suprotnom podneti ostavke na članstvo.

Kandidatkinja Nacionalnog saveta Albanaca Lumturije Ameti odlučila je u četvrtak da se povuče iz daljeg procesa izbora za člana Saveta REM.

