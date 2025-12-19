Četiri člana Saveta REM-a - Rodoljub Šabić, Mileva Malešić, Ira Prodanov Krajišnik i Dubravka Valić Nedeljković podneli su danas ostavke.
Politika
Četiri člana Saveta REM-a podneli ostavke
Slušaj vest
Oni su pisane ostavke podneli na pisarnici Skupštine Srbije.
U podne je istekao rok koji je četvoro izabranih nezavisnih članova Saveta REM dalo Skupštini Srbije da ponovi glasanje i izabere između dva legalno utvrđena kandidata saveta nacionalnih manjina ili će u suprotnom podneti ostavke na članstvo.
Kandidatkinja Nacionalnog saveta Albanaca Lumturije Ameti odlučila je u četvrtak da se povuče iz daljeg procesa izbora za člana Saveta REM.
Reaguj
Komentariši