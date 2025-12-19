Slušaj vest

Ona je rekla da joj je veoma žao što je četvoro izabranih članova saveta REM-a danas podnelo ostavke.

- Mislim da je to loša i neodgovorna odluka. I prema svojoj zemlji, na svaki način, od toga da je njima od strane Narodne skupštine Srbije ukazano poverenje, a na predlog organizacija koje su ih nominovale, koje su im takođe ukazale poverenje. Dobili su poverenje da bi se bavili poboljšanjem medijske scene u Srbiji. To je loše i zato što pokazuje nedostatak želje i kapaciteta za dijalog - istakla je Ana Brnabić.

Naglasila je da je uvek nudila dijalog, i da je uvek dobila odgovor - ne.

Foto: Petar Aleksić

- Smatram da je ovo neodgovorno i prema svim građanima Srbije. Ti ljudi su bili birani, oni su se kandidovali. A nepunih mesec dana nakon što su izabrani su podneli ostavke. Mislim da je ovo nepoštovanje i podsmevanje institucijama. Institucijama koje su gradili ljudi, i koje predstavljaju želeli vi to ili ne, većinsku volju građana ove zemlje - dodala je predsednica Skupštine.

Kaže da ona može da garantuje, i poziva i sve strance da njene reči potvrde ili opovrgnu, da nikada u Srbiji nije postojao proces koji je bio ovoliko transparentan i inkluzivan, i detaljno praćen.

- Sve sednice su bile javne, sve je bilo javno. Pozvali smo sve da ispituju i proveravaju kandidate, i da učestvuju u samim odlukama i donošenju odluka. Stranci zainteresovani za ovaj proces su učestvovali na svakom sastanku, na kom je govoreno o nesuglasicama, i da su se uvek trudili da nađu rešenje. Tu su bili predstavnici EU, čak na jednom sastanku i samih predstavnika Evropske komisije, svih ambasadora i predstavnika ambasada država Kvinte, Norvežana i OEBS-a - naglasila je ona.

Kaže da je uverena da su organizacije koje su kandidovale ove ljude nisu ni imale nameru da se konstituiše Savet REM-a.

- Mislim da su neki od ovih ljudi bili pod nemogućim pritiskom da podnesu ostavke, i da nisu mogli da ga izdrže. Namera tih organizacija je bila da suprotno demokratskim načelima dođu do većine u Savetu REM-a. Oni su kandidate delili na "nezavisne" i "naše", i kada su shvatili da nećemo pristati na ucene, onda su sabotirali ceo proces. I za to imam dokaze! Oni su već jednom ovo uradili, napustili su prvi postupak za izbor članova Saveta REM-a - dodala je predsednica Skupštine.

Kaže da su tada na molbu EK i Evropskog saveta našli način da se raspiše novi konkurs.

Foto: Petar Aleksić

- Ja sam tada rekla da pristajem na to. Ali sam i rekla da će oni napustiti i drugi proces. Sada pitam naše partnere iz inostranstva, da li sam bila u pravu? Njihova intencija nikada nije bila da se konstituiše REM. Po tri, bez ulaženja u detalje i ultimatume kojima smo bili izloženi, ja pozivam ljude koji su tome bili izloženi da pričaju o tome. Da navedem primer, mi smo recimo prihvatili 90 odsto prigovora, a jedan nismo prihvatili, i oni ustanu i napuste proces. Tako to izgleda u demokratiji - rekla je ona.

Kaže da su pojedini stranci i kandidati tražili da parlamentarna većina potpuno ignoriše nacionalne manjine.

- Pa vas ja pitam, kako je to demokratski? Samo zato što se njima ne sviđaju kandidati koje su predložili saveti nacionalnih manjina. U prvom pozivu 15 saveta je kandidovalo svoje kandidate. Onda sam čula da je to neko neformalno telo, Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina. A to telo je osnovano pre 2 decenije na zahtev Evropskog saveta. Ni to im nije važno. Onda su hteli da se tih 15 nacionalnih saveta broje kao 1 glas, a potom bošnjački i albanski, svaki po jedan glas. Jel to fer i demokratski? E onda, pošto smo bili pod pritiskom da to tako brojimo, ja sam pitala EU i OEBS šta sada da radimo. Verovali ili ne, 15 saveta nacionalnih manjina su nama pojedinačno potpisivali da su to njihovi kandidati. Onda su rekli hajde da se nađe rešenje na sledeći način. Da se na plenumu ne glasa ni za jednog, već da se ponovi izbor u toj kategoriji, kako bi se jasno utvrdilo koga većina želi. Sada pitam, i evropsku delegaciju u Srbiji i OEBS, da li je vaš savet da je jedini legitiman i demokratski način da rešimo probleme i imamo izbor člana Saveta REM-a u ovoj kategoriji bio taj da idemo na plenum, da niko ne dobije većinu od dva kandidata, i da se ponovo izjašnjavanje Saveta nacionalnih manjina u ovoj kategoriji - zapitala je Ana Brnabić.

Ističe da je potom urađeno ono što su savetovali EU i OEBS, na način kako su savetovali.

Foto: Petar Aleksić

- Šta se onda desilo? Odjednom taj dogovor više nije važio, sve se promenilo. Pa su tražili da ponovimo glasanje ili će ovih četvoro kandidata dati ostavke. Vi ste toliko isfrustrirali nacionalne savete nacionalnih manjina, da je sada 20 od 24 saveta nacionalnih manjina potpisalo za dva kandidata. Onda sam pitala šta je bilo sa dogovorom, sa tim što ste mi vi rekli da je jedini zakonit način. Rekli su da ne mogu da utiču na određene segmente društva - naglasila je predsednica Skupštine.

Dodaje da je njima bilo važno da samo "nezavisni" kandidati imaju većinu, a to su tražili da bi ugasili određene medije.

- Ne da bi se borili za poboljšanje medijske scene, za pluralizam, ne! Već da bi se gasili pojedini mediji. A da bi ucena bila potpuna, oni su pretili ostavkama i da mi nećemo formirati Savet REM-a. Najporaznije od svega toga je što su tražili da ignorišemo mišljenje nacionalnih manjina. Zamislite da smo to uradili, kakvu bi to Pandorinu kutiju otvorili. Odjednom im prava i glas nacionalnih manjina nisu važni - dodala je ona.

Ana Brnabić kaže da za konstituisanje Saveta REM-a je dovoljno 8 od 9 članova.

Foto: Petar Aleksić

- Zarad Srbije i medijske scene smo rekli da ćemo konstituisati Savet REM od 8 članova, a da nastavimo zajedno da tražimo rešenje za devetog, koji bi svima bio prihvatljiv. Oni su rekli da neće. Četiri njihova nezavisna, i četiri valjda naša, od kojih Bog te pita da su to neki koji bespogovorno slušaju vladajuću većinu. Moja poslednja poruka na ovu temu. Institucije Republike Srbije neće biti blokirane. Mi ćemo nastaviti sa procesom izbora svih preostalih članova Saveta REM-a, to je sada pet. Rešićemo to, izabraćemo Savet REM, i rad će se nastaviti. Ko želi da učestvuje, dobrodošli su. Ko neće, njihovo slobodno demokratsko pravo je da ne učestvuju - kazala je predsednica Skupštine.

Na pitanje o Putinovim rečima o NIS-u, Ana Brnabić kaže da je predsednik Vučić dobro i detaljno proučio sve sporazume i ugovore koji imaju veze sa NIS-om, od kojih nijedan ne može da se primeni na trenutnu situaciju.

- Znam takođe i da će se predsednik Vučić narednih dana obratiti o ovome - rekla je Ana Brnabić.

Pojasnila je da će postupak izbora biti ponovljen u kategorijama u kojima nisu izabrali članovi.

- Vidite, imamo situaciju u kojoj je 15 od 24 nacionalna saveta nacionalnih manjina, ja ću pročitati i kojih: hrvatske, bošnjačke, mađarske, rusinske, ukrajinske, poljske, češke, romske, nemačke, bunjevačke, grčke, ruske, slovačke, goranske, makedonske, kao i Savez jevrejskih opština Srbije, su predložili dva kandidata. Onda su se suprotno praksi svih ovih decenija pojavili članovi dve nacionalne manjine bošnjačke i albanske, predložili svoja dva kandidata. To nije praksa, ali nije nedozvoljeno. A onda bi to značilo da imate na glasanju 15 glasova, 1 glas i 1 glas. Ali od nas su tražili da se ovih 15 glasova nacionalnih saveta tretira kao jedan, samo zato što su bili članovi koordinacije. Da li je to demokratski i pošteno - pitala je ona.

Zapitala je da je razgovarala sa svima, i pitala šta je potrebno da se nastavi proces.

Foto: Petar Aleksić

- Savet je bio da ponovimo postupak, i ne samo EU i OEBS-a, već i određenih organizacija civilnog društva. I mi uradimo sve kako kažu OEBS i EU, i šta se desi? Promene mišljenje! Zato što su videli da je 20 od 24 saveta nacionalnih manjina predložilo kandidate za koje oni vide da ne mogu da budu pod njihovom kontrolom. Mi smo poslušali da bi našli rešenje, poslušali savet EU i OEBS-a. I ja moram da im zahvalim, mnogo su nam pomogli, pošto su se i javno oglasili i rekli da je taj postupak u skladu sa zakonom. Jan Bratu je to rekao, kao i Andreas fon Bekeret, da je sve u skladu sa zakonima. A Skupština danas dobija ostavke, u kojima piše da ih podnose zato što nije sve u skladu sa zakonom. A posebno je bizarna situacija da Dubravka Valić Nedeljković, žena sa ogromnim integritetom koju veoma poštujem, podnosi ostavku, i to pokazuje pod kolikim su bili pritiskom. U njenoj ostavci piše da izbor nije u skladu sa zakonom. A evo njene izjave u kojoj piše da je u skladu sa zakonom, bez obzira da li nam se dopada ili ne. Razumete li vi pod kakvim je pritiskom bila ta žena. Tako ostvarena žena, sa takvim iskustvom, da bude naterana da u kratkom roku dramatično promeni mišljenje - rekla je Ana Brnabić.

Dodaje da nije pratila konferenciju Marinike Tepić, i dodaje da je pomenula i nju.

- Hvala joj na tome, bila sam zabrinuta da mene još nije pomenula, ali mi je žao da sam tek na nekom petom ili šestom mestu. Što se tiče da li se planira ukidanje Informera, da prema mojim saznanjima to je bila jedna od intencija. Zašto? Zato što govorite istinu, a to se blokaderima ne sviđa - rekla je ona odgovarajući na pitanja.

O izjavi Rodoljuba Šabića, koji je predstavnike nacionalnih manjina nazvao ljudima sa ulice, ona kaže da je to skandal.

- To je ta njihova demokratija. I takva bi bila demokratija da blokaderi dođu na vlast. Svima bi ukinuli pravo glasa, institucije i zakone. Nego bi vladali dekretima, kako im dune. A da kažem, pošto svi znaju kako je Rodoljub Šabić postao kandidat. Znate li kako? Tako što su neke organizacije civilnog društva postavile ultimatum da on, koji nema dan iskustva rada u medijima, mora da bude kandidat, ili će oni da napuste proces odmah. I to su čuli svi stranci, reč jednu nisu rekli. I svi se sećaju da smo sednicu odbora počeli sa Rodoljubom Šabićem. I tako mi je drago što je sve bilo transparentno. Zamislite zakon u kom piše - Ili Šabić, ili napuštanje procesa. A on nema jedan preduslov po zakonu da bude kandidat. A on treba da odlučuje o elektronskim medijima.

O povratku na posao Ivana Plavšića, urednika noćnih vesti na RTS-u, koji je kleo i psovao decu političkih protivnika, kaže da je to neverovatno.

Foto: Petar Aleksić

- Pa svaka čast, i tim urednicima i svima. Da vidim šta će RTS da radi. Skandal je i što on sam nije podneo ostavku. Da ja kažem nešto mnogo manje grozno, podnela bih ostavku i rekla bih da nije moralno da budem tu. Samo blokaderski principi, guraj, ucenjuj, zaustavi, uništi - rekla je ona.

Ana Brnabić je na pitanje televizije N1 o izboru devetog člana REM-a, kaže da je ceo proces od prvog dana bio praćen od strane EU, OEBS, zemalja Kvinte i Norvežana.

- Da ne bi mogli da kažu da je proces bio netransparentan. Kada smo došli do pitanja devetog člana, ja sam transparentno i u skladu sa principima otvorenosti i poštovanja svih evropskih principa, pitala kako da izađemo iz ove situacije, a da ne uvredimo nacionalne manjine, a da zadržimo organizacije civilnog društva. OEBS je rekao da je jedini legitiman način da se ponove izbori u toj kategoriji. Mi smo pitali kako, a oni su rekli da kandidata bira većina. Vi mislite da neko diriguje narodnim poslanicima kako da glasa? Nisu ljudi nezavisni i samostalni poslanici. Sada ću da vam kažem kako diriguje. Da li vi mislite da bi neko iz SNS, u kategoriji gde smo imali Antonelu Rihu i Rodoljuba Šabića glasao za njihov izbor. Naravno da im je neko dirigovao. Zamislite mene da biram Antonelu Rihu ili Rodoljuba Šabića. Ne znam ko je manje nezavisan kandidat. Ali smo rekli ok, idemo u to, zato što želimo da imamo pluralizam u REM-u. Pa i republikancima i demokratama neko diriguje kako će se glasati. Žaklina, dajte malo se uozbiljite - poručila je Ana Brnabić.

Žaklina Tatalović se potom žalila što su ugašena svetla u sali i rekla je da je mračno.

- Vaše je legitimno pravo da se pravdate što ne znate da zimi pada mrak u 17 časova. To je vaše legitimno pravo - odgovorila je Ana Brnabić.