Slušaj vest

Šef Delegacije EU Andreas fon Bekerat izjavio je danas da se države članice EU nisu složile oko otvaranja Klastera 3 u pregovorima sa Srbijom, ali da će se vratiti tom pitanju sledeće godine i ukazao da postoji snažna želja da Srbija bude unutar Evropske unije dodajući da su za napredak potrebne reforme kao i dijalog.

"Mislim da smo to pokazali uz ogromnu podršku koju smo pružili Srbiji. Od 2014. do 2027. godine, izdvojili smo sedam milijardi evra. Mislim da to sasvim jasno govori koliko želimo da imamo Srbiju unutar Evropske unije. Ali da bi se to dogodilo, potrebne su kredibilne i opipljive reforme", rekao je Fon Bekerat u Evropskoj kući pre početka panela "Od Danske do Kipra: Kako učiniti EU spremnom za proširenje".

On je istakao da se poslednjih nedelja videlo koliko je EU posvećena procesu proširenja na primeru Crne Gore i Albanije i izrazio žaljenje što je stolica Srbije bila prazna na samitu u Briselu.

Andreas fon Bekerat danas u Evropskoj kući u Beogradu Foto: MILAN ILIC/BETAPHOTO

"Ovo je bila veoma dobra prilika za razgovor sa drugim državama članicama, sa drugim liderima Zapadnog Balkana. I mislim da je, kako bismo postigli napredak na putu proširenja, potreban taj dijalog", rekao je Fon Bekeret.

On je rekao da se nadaju i konkretnim reformama u oblasti vladavine prava, borbe protiv korupcije, zaštite nezavisnosti pravosuđa, izbornih reformi, kao i slobode medija i dodao da je delegacija EU, spremna da podrži Srbiju u svim ovim oblastima kao i pitanjima koja se odnose na civilno društvo.

Naveo je da se u okviru za pregovore između EU i Srbije pored oblasti vladavine prava, navodi i normalizacija odnosa sa Prištinom.